Các VĐV nỗ lực hoàn thành phần thi ở cự ly đăng ký. Ảnh: R’Ô HOK

Giải thu hút hơn 1.000 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức, người dân địa phương và thành viên các câu lạc bộ chạy bộ trong tỉnh tham gia. Các VĐV tham gia tranh tài 3 cự ly: 3 km, 5 km và 10 km. Xuất phát từ cổng chào Plei Thơh Ga, các VĐV chạy qua những tuyến đường trên địa bàn xã và về đích tại điểm xuất phát.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV nam, nữ thi đấu xuất sắc cự ly 10 km. Ảnh: R'Ô HOK

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 71 giải cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung nam, nữ thuộc các cự ly, trong đó, 18 giải nhất, nhì, ba và 53 giải khuyến khích.

Giải chạy góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, kết nối những người yêu thích chạy bộ và quảng bá cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp vùng đất Chư Pưh.