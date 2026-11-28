Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy địa hình chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng”

Chinh phục cung đường mang dấu ấn lịch sử

Giải do Sở VHTTDL phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên và UBND xã Mường Phăng tổ chức. Đây là năm thứ hai giải được tổ chức, thu hút hơn 1.000 VĐV đăng ký, trong đó có hơn 300 VĐV ngoài tỉnh. Các VĐV tranh tài ở ba cự ly 6km, 16km và 26km, với nội dung cá nhân nam, nữ. Đáng chú ý, giải năm nay có sự góp mặt của nhiều VĐV chạy địa hình hàng đầu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngay từ sáng sớm, các VĐV lần lượt xuất phát, bước vào hành trình thử thách sức bền và ý chí trên những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử. Tùy theo cự ly, đường chạy đưa VĐV qua các lán ở và làm việc của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đường hầm xuyên núi, những lối mòn dưới tán rừng, cánh đồng và cầu treo trên lòng hồ Pá Khoang.

Các VĐV chinh phục những cung đường địa hình đa dạng tại Mường Phăng

Điểm nhấn của hành trình là chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ ở độ cao khoảng 1.700m. Năm 1954, nơi đây từng được lựa chọn đặt Đài quan sát của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, được ví như “đôi mắt” giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát toàn cảnh lòng chảo Mường Thanh, nắm bắt tình hình chiến trường, phục vụ công tác chỉ huy chiến dịch.

Bởi vậy, hành trình chinh phục Pu Tó Cọ không đơn thuần là cuộc đua về thể lực mà còn mang ý nghĩa tri ân, nhắc nhớ về ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của các thế hệ cha anh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Sự kết hợp giữa địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên và không gian di tích lịch sử đã tạo nên nét riêng cho giải chạy, đưa thể thao trở thành cầu nối để vận động viên và du khách khám phá vùng đất Mường Phăng.

Giải chạy kết nối trải nghiệm thể thao với hành trình khám phá cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử Mường Phăng

Tạo dấu ấn cho sản phẩm du lịch thể thao Điện Biên

Tiếp nối thành công lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải năm nay có nhiều đổi mới về cung đường thi đấu, công tác chuyên môn, điều hành và ứng dụng công nghệ trong quản lý VĐV, ghi nhận thành tích. Các phương án bảo đảm an toàn đường chạy, y tế, cứu hộ và hậu cần được chú trọng, hướng tới xây dựng một giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, an toàn và hấp dẫn.

Giải chạy kết nối trải nghiệm thể thao với hành trình khám phá cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử Mường Phăng

Đỉnh Pu Tó Cọ, nơi từng đặt Đài quan sát của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, là điểm nhấn của đường chạy

Giải chạy là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thông qua chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng”, Ban Tổ chức mong muốn mỗi VĐV không chỉ chinh phục giới hạn bản thân mà còn thêm hiểu, tự hào về truyền thống lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ các giá trị di sản.

Giải chạy góp phần quảng bá tiềm năng du lịch thể thao gắn với giá trị lịch sử, văn hóa của Điện Biên

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm cho VĐV nam, nữ ở từng cự ly; đồng thời vinh danh những vận động viên có thành tích từ vị trí thứ 6 đến thứ 10 ở mỗi nội dung.

Từ sức hấp dẫn của đường chạy và giá trị riêng có của không gian lịch sử Mường Phăng, Điện Biên hướng tới xây dựng giải trở thành sự kiện thể thao – du lịch thường niên mang thương hiệu và bản sắc địa phương.

Qua đó, kết nối di sản lịch sử với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên, thu hút du khách và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.