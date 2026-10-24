Hơn 1.000 vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lai Châu

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu diễn ra từ 24 đến 27/10 với sự tham gia của 44 đoàn và hơn 1.000 vận động viên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 27/10. Đại hội có 44 đoàn, hơn 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trong tỉnh tham gia.

Lễ khai mạc có hơn 3.000 người tham dự, với các hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc truyền thống... và chương trình nghệ thuật; đồng diễn võ thuật, tạo không khí trang trọng, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Lai Châu.

Tham dự Đại hội, các vận động viên tham gia tranh tài ở 17 nội dung gồm: Điền kinh, việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, tù lu, tung còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền hơi, pickleball, bơi, đá cầu.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn vận động viên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI là ngày hội biểu dương sức mạnh của phong trào thể dục, thể thao, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đoàn vận động viên diễu hành biểu dương lực lượng. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục, thể thao, thúc đẩy rèn luyện thân thể trong cộng đồng, đồng thời phát hiện, chọn lựa những vận động viên có năng khiếu, thành tích xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban tổ chức đốt ngọn đuốc thắp sáng đài lửa Đại hội. (Ảnh: TRẦN TUẤN)