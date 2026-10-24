Hơn 1.000 vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lai Châu
Sáng 24/10, tại Lai Châu diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026.
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 27/10. Đại hội có 44 đoàn, hơn 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trong tỉnh tham gia.
Lễ khai mạc có hơn 3.000 người tham dự, với các hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc truyền thống... và chương trình nghệ thuật; đồng diễn võ thuật, tạo không khí trang trọng, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Lai Châu.
Tham dự Đại hội, các vận động viên tham gia tranh tài ở 17 nội dung gồm: Điền kinh, việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, tù lu, tung còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền hơi, pickleball, bơi, đá cầu.
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI là ngày hội biểu dương sức mạnh của phong trào thể dục, thể thao, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục, thể thao, thúc đẩy rèn luyện thân thể trong cộng đồng, đồng thời phát hiện, chọn lựa những vận động viên có năng khiếu, thành tích xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hon-1000-van-dong-vien-tham-gia-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lai-chau-post997765.html