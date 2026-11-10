Hơn 1.000 vận động viên sẽ tham dự giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Sơ đồ đường chạy và lịch xuất phát các cự ly tại giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 (Ảnh: Ban Tổ chức)

UBND xã Quảng Trực vừa thông tin về Giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026 với chủ đề “Nối nhịp biên cương”. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Giải diễn ra trong hai ngày 14 - 15/11, trên các cung đường vùng biên Quảng Trực. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.

Các vận động viên tham gia 4 cự ly gồm: Kids Run 1,5 km, 5 km, 10 km và 21 km. Nội dung dành cho trẻ em xuất phát lúc 15 giờ ngày 14/11. Các cự ly còn lại lần lượt xuất phát từ 5 giờ đến 5 giờ 30 ngày 15/11.

Một góc trung tâm xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng - nơi tổ chức giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026

Điểm nhấn của giải là hai hạng mục giải thưởng đặc biệt. Trong đó, “Bước chân người giữ rừng” dành cho vận động viên đã và đang công tác trong ngành lâm nghiệp. Giải “Người giữ phên dậu” dành cho những người đã và đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Thông qua các hạng mục này, Ban Tổ chức mong muốn ghi nhận đóng góp của những lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh và chủ quyền biên giới.

Bên cạnh thi đấu, giải còn gắn với các hoạt động quảng bá bản sắc văn hóa M’Nông, giới thiệu sản phẩm OCOP, mắc ca Quảng Trực và tiềm năng du lịch cộng đồng. Người tham gia có cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên trên những cung đường vùng biên phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Giải chạy Quảng Trực Half Marathon thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh xã vùng biên Lâm Đồng (Ảnh: Ban Tổ chức)

Giải có tổng giá trị giải thưởng hơn 60 triệu đồng, với gần 80 hạng mục. Ban Tổ chức cũng dự kiến trao 30 phần quà an sinh xã hội cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để bảo đảm an toàn, các cự ly được tổ chức với hệ thống tính giờ điện tử, điểm kiểm soát thành tích, lực lượng trọng tài, y tế, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Theo Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực Dương Huy Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức giải, địa phương kỳ vọng Quảng Trực Half Marathon sẽ trở thành hoạt động thường niên, là điểm hẹn của cộng đồng yêu thể thao.

Thông qua giải chạy, Quảng Trực mong muốn giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa M’Nông, cảnh quan thiên nhiên và đời sống vùng biên, từng bước mở thêm cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ tại địa phương.

Một góc xã biên giới Quảng Trực, nơi diễn ra giải chạy Quảng Trực Half Marathon 2026