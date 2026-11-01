Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Một đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài gần 25km, phạm vi từ Km280+500 - Km305+400 thuộc xã Tà Rụt và xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Tuyến sẽ được đầu tư mở rộng quy mô đường ô tô cấp III miền núi, 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60km/h, các đoạn khó khăn châm trước có vận tốc 40km/h (bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m).

Các đoạn tuyến đào sâu đắp cao, địa hình khó khăn sẽ được đầu tư mở rộng nền đường bảo đảm quy mô 4 làn xe, mặt đường 2 làn xe (bề rộng nền đường 16m, bề rộng mặt đường 8m).

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện từ năm 2027 - 2030.

Dự án được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện công tác đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch; nâng cao khả năng kết nối, năng lực thông hành trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị; đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực.