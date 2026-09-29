Hơn 1.000 tin, bài báo chí Trung ương phản ánh về Ninh Bình trong tháng 9

Trong tháng 9/2026, các cơ quan báo chí của tỉnh, Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng ở địa phương.

Các cơ quan báo chí Trung ương đã đăng tải hơn 1.000 tin, bài về Ninh Bình, trong đó có hơn 600 tin, bài của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Nội dung thông tin tập trung vào các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các chủ trương, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; công tác chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027; hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bên cạnh đó, báo chí Trung ương cũng phản ánh kết quả hoạt động du lịch, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cùng nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong tháng 10/2026, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Phượng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, chủ động thông tin có trọng tâm, trọng điểm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Phượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Trong đó, tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, tập trung vào Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Báo chí cũng được đề nghị phản ánh việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là những kết quả bước đầu, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Đối với lĩnh vực kinh tế, trọng tâm thông tin là kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Ninh Bình trong quý III, 9 tháng năm 2026; phân tích những kết quả nổi bật trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, xuất khẩu, thu hút và giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2026 và Ngày Công dân số Việt Nam 15/10; Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tuyên truyền về chủ trương, chính sách và lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch; khẳng định sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền cao điểm các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026); đồng thời tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI - năm 2026, tạo sức lan tỏa và thu hút cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đội ngũ những người làm báo tham gia.