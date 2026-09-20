Hơn 1.000 sinh viên Đà Nẵng tham gia sự kiện 'Next Commerce 2027'

Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, gắn với kế hoạch triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” của UBND thành phố. Qua đó, tạo môi trường thực tế hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Cạnh đó, sự kiện còn tổ chức Diễn đàn cập nhật xu hướng, công nghệ thương mại điện tử thời đại AI; tọa đàm đa chiều giữa chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên về hành trang nhân sự thế hệ mới; các trò chơi tương tác kiểm tra kiến thức thực chiến.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham gia chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường, công nghệ và lộ trình nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành Kinh tế, Thương mại điện tử. Đồng thời, tạo cơ hội để giới trẻ kết nối trực tiếp với cộng đồng chuyên gia và các nhà tuyển dụng hàng đầu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng nhấn mạnh, sự kiện “Next Commerce 2027” là minh chứng cho sứ mệnh đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp; trong đó nâng cao năng lực số và định hướng nghề nghiệp là nhiệm vụ then chốt.

Các diễn giả chia sẻ xu hướng, công nghệ thương mại điện tử thời đại AI. Ảnh: TÂM ĐAN

Bí thư Thành đoàn mong muốn mỗi đoàn viên, sinh viên tích cực đối thoại với diễn giả để tích lũy hành trang nghề nghiệp, biến AI và công nghệ thành đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành đoàn cũng khẳng định, tuổi trẻ Đà Nẵng không thể đứng ngoài cuộc cách mạng số, và lực lượng trẻ chính là hạt nhân tiên phong hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố trong tương lai.

Dự án 19 Train do JCI Đà Nẵng khởi xướng từ năm 2021, hướng tới sứ mệnh kết nối nguồn lực giải quyết bài toán thiếu định hướng và môi trường phát triển nghề cho sinh viên miền Trung. Bám sát Khung mục tiêu phát triển bền vững SDG4 (Giáo dục chất lượng) và SDG8 (Việc làm & tăng trưởng bền vững), dự án trang bị kỹ năng số, ứng dụng công nghệ và mở ra cơ hội việc làm thực tế cho lực lượng trẻ.