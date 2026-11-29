Sức lan tỏa từ nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Theo báo cáo nhanh của Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 27/11/2026, Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” đã tiếp nhận 152 sáng kiến đăng ký theo hình thức cá nhân, trong đó có 53 sáng kiến về chuyển đổi số và 99 sáng kiến về đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, 27 tập thể đã gửi hồ sơ với tổng số 939 sáng kiến.

Đáng chú ý, các đơn vị hưởng ứng phong trào có sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, từ điện lực, than, thép, cơ khí chế tạo, hóa chất, phân bón đến dệt may, thực phẩm, đồ uống và sản xuất hàng tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã gửi hồ sơ với số lượng sáng kiến ấn tượng như Công ty Cổ phần Lix với 223 sáng kiến; Nhà máy Cán thép Lưu Xá - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) với 123 sáng kiến; Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với 98 sáng kiến; Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA) với 79 sáng kiến.

Tôn Phương Nam vừa đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

Phong trào cũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức công đoàn cơ sở, tiêu biểu như Công đoàn cơ sở thành viên Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh với 50 sáng kiến, Công đoàn cơ sở thành viên Nhà máy Bia Hà Nội - Hoàng Hoa Thám với 20 sáng kiến.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đăng ký 106 sáng kiến, Trường Đại học Sao Đỏ có 52 sáng kiến, Viện Công nghiệp Thực phẩm có 14 sáng kiến.

Cùng với đó là sự tham gia của nhiều đơn vị như Công ty Tôn Phương Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia...

Sự hưởng ứng từ các nhà máy, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo cho thấy đổi mới sáng tạo đang trở thành mối quan tâm chung của nhiều lực lượng lao động trong ngành Công Thương, từ đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đến các nhà nghiên cứu, giảng viên.

56 đội thi tham gia Cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số

Song song với Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” năm 2026 cũng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực với 56 đội thi đến từ 19 đơn vị.

Danh sách đăng ký ghi nhận sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực.

Có thể kể đến Công ty TNHH Astemo Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá và Nhà máy Cán thép Lưu Xá thuộc TISCO, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp...

Là một đơn vị trực thuộc Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, Nhà máy Cán thép Lưu Xá đã sớm áp dụng chuyển đổi số và tự động hóa trong sản xuất, kinh doanh.

Nếu Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” hướng tới khơi dậy tinh thần sáng tạo thường xuyên trong mỗi cá nhân, mỗi vị trí việc làm, thì Cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số tạo thêm không gian để phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Vớithời hạn tiếp nhận hồ sơ Cuộc thi đến ngày 30/11/2026 (tính theo dấu bưu điện), số lượng đội thi vẫn còn có thể tiếp tục tăng trong những ngày cuối.

Những kết quả bước đầu của Phong trào và Cuộc thi không chỉ phản ánh tinh thần hưởng ứng của các đơn vị mà còn cho thấy tiềm năng sáng tạo từ thực tiễn lao động, sản xuất trong toàn ngành Công Thương. Đây là tiền đề để phát hiện, ghi nhận và nhân rộng những sáng kiến, giải pháp có giá trị ứng dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, từng bước đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương.