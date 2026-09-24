Hơn 1.000 nhà ngập sâu, phường Bình Thuận cấm lưu thông qua cầu Đúc

Các lực lượng chốt chặn tại Cầu Đúc ngày 24/9

Theo đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 22 - 24/9, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về hạ du và việc tăng xả tràn của các hồ chứa như hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang, tình hình ngập lụt trên địa bàn phường Bình Thuận đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

Theo ghi nhận từ chính quyền địa phương, khu vực Cầu Đúc hiện đang bị ngập lụt sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao đối với người và phương tiện qua lại. Ngay sau khi lệnh cấm được ban hành, UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng chức năng triển khai ngay việc dựng rào chắn, đặt biển báo. Đồng thời túc trực hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông tại 2 đầu cầu.

Người dân đứng quan sát ở 2 bên cầu

Lệnh cấm sẽ được giữ nguyên cho đến khi mực nước rút xuống và các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối được khôi phục. Khi đó, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra liên ngành và báo cáo UBND phường để xem xét cho phép người dân lưu thông trở lại bình thường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo cấm và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua các khu vực ngập lụt trên địa bàn.

Nước dâng cao tại khu vực Cầu Đúc

Theo UBND phường Bình Thuận, từ 15 giờ ngày 22/9, tại khu vực đầu nguồn và trên địa bàn phường xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước đổ về hạ du lớn, kết hợp với việc tăng xả tràn của hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang, gây ngập lụt khu dân cư và diện tích cây trồng, hoa màu của Nhân dân trên địa bàn phường. Theo thống kê sơ bộ, phường có khoảng 1.068 căn nhà bị ngập, khoảng 205 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập.

Các lực lượng hỗ trợ dân ứng phó ngập lụt tại phường Bình Thuận

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng xả tràn của hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang. Đồng thời, thông tin kịp thời cho Nhân dân; chủ động xử lý các tình huống phát sinh do thiên tai gây ra.

Các lực lượng hỗ trợ dân đến nơi an toàn tại phường Bình Thuận

Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng và các Tổ dân phố rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; tổ chức khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống Nhân dân sau khi nước rút.