Hơn 1.000 nhà ngập sâu, phường Bình Thuận cấm lưu thông qua cầu Đúc
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông, ngày 24/9, UBND phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã chính thức ra Lệnh cấm lưu thông qua Cầu Đúc (thuộc Tổ dân phố Phú Hội). Đồng thời triển khai nhiều giải pháp ứng phó, hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.
Theo đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 22 - 24/9, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về hạ du và việc tăng xả tràn của các hồ chứa như hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang, tình hình ngập lụt trên địa bàn phường Bình Thuận đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.
Theo ghi nhận từ chính quyền địa phương, khu vực Cầu Đúc hiện đang bị ngập lụt sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao đối với người và phương tiện qua lại. Ngay sau khi lệnh cấm được ban hành, UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng chức năng triển khai ngay việc dựng rào chắn, đặt biển báo. Đồng thời túc trực hướng dẫn để đảm bảo an toàn giao thông tại 2 đầu cầu.
Lệnh cấm sẽ được giữ nguyên cho đến khi mực nước rút xuống và các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối được khôi phục. Khi đó, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra liên ngành và báo cáo UBND phường để xem xét cho phép người dân lưu thông trở lại bình thường.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo cấm và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua các khu vực ngập lụt trên địa bàn.
Theo UBND phường Bình Thuận, từ 15 giờ ngày 22/9, tại khu vực đầu nguồn và trên địa bàn phường xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước đổ về hạ du lớn, kết hợp với việc tăng xả tràn của hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang, gây ngập lụt khu dân cư và diện tích cây trồng, hoa màu của Nhân dân trên địa bàn phường. Theo thống kê sơ bộ, phường có khoảng 1.068 căn nhà bị ngập, khoảng 205 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập.
Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng xả tràn của hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang. Đồng thời, thông tin kịp thời cho Nhân dân; chủ động xử lý các tình huống phát sinh do thiên tai gây ra.
Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng và các Tổ dân phố rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; tổ chức khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống Nhân dân sau khi nước rút.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hon-1-000-nha-ngap-sau-phuong-binh-thuan-cam-luu-thong-qua-cau-duc-466367.html