Hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại dự án FLC ở Quảng Ninh

Ngày 20/9, thông tin từ UBND TP. Quảng Ninh cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc tại dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1 do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Nhà bỏ hoang tại dự án FLC vì chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hạ tầng.

Dự án có tổng diện tích hơn 47 ha, quy hoạch xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 1.209 căn nhà ở thấp tầng; 3 công trình chung cư nhà ở xã hội, 1 công trình nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, đến nay hơn 1.000 nhà đầu tư thứ cấp tại dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng TP. Quảng Ninh xác định là Tập đoàn FLC chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa hoàn thiện việc xây dựng, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở. Đây là những điều kiện liên quan trực tiếp đến việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Thành phố yêu cầu Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các thủ tục còn tồn tại để đủ điều kiện giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, UBND phường Cao Xanh cũng làm việc với Tập đoàn FLC về tiến độ dự án. Chính quyền địa phương xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hạ tầng là những phần việc có tính quyết định để tiếp tục thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 1.000 nhà đầu tư.

Tại cuộc làm việc này, phường Cao Xanh đề nghị Tập đoàn FLC xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ từng phần việc, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những tồn tại kéo dài.

UBND TP Quảng Ninh cũng giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và tháo gỡ các thủ tục thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo thành phố để xem xét, giải quyết.

Mục tiêu được đặt ra là đẩy nhanh việc hoàn thiện dự án, tạo cơ sở thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của hơn 1.000 nhà đầu tư thứ cấp đang chờ đợi tại dự án.