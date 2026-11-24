Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phường, xã cùng đông đảo Nhân dân, du khách gần xa.

Các đại biểu tham dự chương trình

Trong thực hành then của người Tày, Nùng, múa chầu thường xuất hiện trong các nghi lễ then tín ngưỡng, với nhiều điệu khác nhau như chầu vua, chầu tướng, chầu chơi chim, chầu xuống tấn… Ở Lạng Sơn, phổ biến nhất là điệu chầu vua, chầu tướng. Mỗi xã, phường lại có những nét múa đặc trưng riêng, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Tày, Nùng xứ Lạng.

Thành viên các CLB múa chầu then tại chương trình

Múa chầu thường được biểu diễn tập thể với số lượng từ 4 người trở lên, theo đội hình chẵn, kết hợp các động tác di chuyển, tạo hình vòng tròn và đan xen. Riêng trong nghi lễ then tín ngưỡng, thầy then có thể thực hiện múa đơn.

Với tính chất linh hoạt, ngẫu hứng, múa chầu còn tạo sức lan tỏa trong các lễ hội, thu hút đông đảo người dân tham gia, không phân biệt dân tộc, giới tính hay tuổi tác, chỉ cần biết múa và có bạn diễn phù hợp là có thể hòa vào điệu múa chung.

Thành viên các CLB thực hiện động tác múa chầu uyển chuyển, khỏe khoắn, dứt khoát

Tại chương trình, hơn 1.000 người đến từ các câu lạc bộ thuộc Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và học sinh các trường học trên địa bàn đã thực hiện màn đồng diễn múa chầu then quy mô lớn trên nền nhạc dân gian truyền thống.

Học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia đồng diễn múa chầu then

Điệu múa có sự kết hợp hài hòa giữa động tác tay, chân, bước di chuyển và nhịp điệu âm nhạc, tạo nên những chuyển động vừa uyển chuyển, vừa khỏe khoắn, dứt khoát. Mỗi động tác đều mang ý nghĩa riêng, thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người thực hành, đồng thời gửi gắm những quan niệm, ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, cộng đồng no ấm.

Màn đồng diễn múa chầu then quy mô lớn tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Màn đồng diễn không chỉ tạo nên không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu hòa mình vào không khí sôi nổi của chương trình đồng diễn múa chầu then quy mô lớn

Ngay sau màn đồng diễn, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã cùng tham gia múa chầu then, hòa mình vào không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Không khí sôi nổi, gắn kết tại chương trình đồng diễn

Đây là lần đầu tiên màn đồng diễn múa chầu then quy mô lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Hoạt động là dịp để các CLB giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong thực hành, bảo tồn dân ca, dân vũ truyền thống; góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đến đông đảo Nhân dân và du khách.