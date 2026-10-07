Hơn 1.000 người tham gia thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi thực tập. Ảnh: VINH ANH

Buổi thực tập diễn ra tại Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và Nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng.

Tham dự có Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Cùng với lực lượng nòng cốt của Công an thành phố Đà Nẵng, buổi thực tập có sự tham gia của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ngành, UBND phường An Hải; Công an thành phố Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phát biểu tại buổi thực tập. Ảnh: VINH ANH

Tình huống thực tập giả định: Vào lúc 9 giờ 30 phút, xảy ra sự cố nổ dẫn đến cháy tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng. Đám cháy lan nhanh gây ra khói, khí độc bao trùm khách sạn, khiến khoảng 1.000 khách lưu trú hoảng loạn.

Các tình huống giả định liên hoàn, xảy ra tại nhiều vị trí, liên quan đến cơ sở cao tầng, tập trung đông người, cơ sở xăng dầu và tai nạn giao thông nghiêm trọng kèm sự cố rò rỉ hóa chất.

Với sự phối hợp chuẩn bị, tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt với tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã diễn ra thành công, đạt mục tiêu đề ra.

Các đơn vị đồng loạt phun nước dập tắt đám cháy tại Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng theo tình huống giả định. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi thực tập, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, trước các tình huống cháy, nổ, tai nạn và sự cố diễn biến phức tạp, việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, cùng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Buổi thực tập là dịp để kiểm tra tính khả thi của phương án, khả năng phối hợp, hiệp đồng và tổ chức xử lý của các lực lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng phó thực tế khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Các lực lượng có thể triển khai nhanh, phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực tập đưa người bị nạn ra khỏi nhà cao tầng tại Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Tình huống giả định nổ khí gas tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng, gây cháy và phát sinh khói, khí độc lan rộng. Ảnh: BẢO LÂM

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, tại Đà Nẵng, sự phát triển của đô thị, du lịch, các công trình cao tầng, kho, cảng xăng dầu đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về bảo đảm an toàn; chỉ một sự cố nghiêm trọng cũng có thể gây tổn thất về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động kinh tế.

Vì vậy, năng lực phòng ngừa, cứu người và xử lý sự cố phải tương xứng với quy mô, tốc độ phát triển thành phố. Chủ động bảo đảm an toàn chính là bảo vệ nguồn lực, giữ vững niềm tin của người dân, du khách, nhà đầu tư và điều kiện phát triển của thành phố.

Đại biểu theo dõi buổi thực tập. Ảnh: VINH ANH

Triển khai nhiều phương án cứu người giữa mưa lớn. Ảnh: BẢO LÂM

Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết, cuộc thực tập nhằm kiểm nghiệm sự phối hợp giữa các lực lượng, làm căn cứ tham mưu hoàn thiện cơ chế chi viện liên vùng khi xảy ra sự cố lớn.

Đồng thời đề nghị, UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về hạ tầng, nguồn lực phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gắn chuẩn bị năng lực ứng phó với quy hoạch, đầu tư phát triển các loại hình có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả thực tập, Công an thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát điều kiện an toàn, duy trì tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và huấn luyện lực lượng tại chỗ.

Đặc biệt tại các cơ sở lưu trú, nhân viên phải thạo kỹ năng hướng dẫn thoát nạn, hỗ trợ du khách (kể cả khách quốc tế), bởi sự sẵn sàng tại chỗ có ý nghĩa quyết định trong những phút đầu khi sự cố cháy nổ xảy ra.

Lực lượng chức năng triển khai cứu người, sơ cứu nạn nhân, đồng thời khoanh vùng, xử lý sự cố hóa chất trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: BẢO LÂM

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng cầu dây nghiêng và dây hạ chậm để tiếp cận, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: BẢO LÂM

Lực lượng chuyên trách sử dụng trang phục bảo hộ và thiết bị đo khí độc để khoanh vùng, xử lý sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường. Ảnh: BẢO LÂM

Lực lượng chuyên trách sử dụng trang phục bảo hộ và thiết bị đo khí độc để khoanh vùng, xử lý sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường. Ảnh: BẢO LÂM

Lực lượng chuyên trách sử dụng trang phục bảo hộ và thiết bị đo khí độc để khoanh vùng, xử lý sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường. Ảnh: BẢO LÂM

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố cho các tập thể, cá nhân tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.