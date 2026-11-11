Hơn 1.000 người tham gia Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng không gian quốc tế của NASA tại điểm thi Hà Nội

Kỷ lục người tham gia tại một điểm thi

Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng không gian quốc tế của NASA (NASA International Space Apps Challenge) - hackathon khoa học, công nghệ thường niên lớn nhất thế giới do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) khởi xướng - năm nay sẽ diễn ra đồng loạt tại hàng trăm điểm thi trên toàn cầu, trong đó có Hà Nội.

Tại điểm thi Hà Nội, Cuộc thi được tổ chức trực tiếp tại Trường THCS Trưng Vương kết hợp với trực tuyến

Hà Nội 2026 là điểm thi chính thức được NASA công nhận, do Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội (SEEE), Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM (SEPA), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hồng Lĩnh (HLE) và Trường THCS Trưng Vương đồng tổ chức; với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu không gian & dưới nước, Học viện Công nghệ AI UNI và Vietnam Space Industry Group (VSIG); dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

Bà Đào Thị Hồng Quyên - NASA Educator, Giám đốc SEPA, Trưởng điểm thi Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, điểm thi Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 người đăng ký tham gia. Đây là con số kỷ lục của một điểm thi.

Thí sinh đến từ nhiều độ tuổi và lĩnh vực: học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, giáo viên, kỹ sư, nhà thiết kế và người đang đi làm.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức kết hợp, trực tiếp tại Trường THCS Trưng Vương và trực tuyến, để mở rộng cơ hội tham gia cho các đội thi ở xa.

Khai thác kho dữ liệu mở của NASA, tìm giải pháp cho 14 thử thách

Với chủ đề “The Next Frontier” (Biên giới tiếp theo), các đội thi sẽ khai thác kho dữ liệu mở của NASA và các cơ quan vũ trụ đối tác, ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu để nghiên cứu, phát triển giải pháp cho 14 thử thách, từ khám phá Mặt Trăng, Sao Hỏa đến các vấn đề thực tiễn trên Trái đất.

Đối với học sinh, theo bà Đào Thị Hồng Quyên, cuộc thi là dịp tiếp cận trực tiếp nguồn học liệu và dữ liệu khoa học thực tế, vận dụng kiến thức STEM vào giải quyết vấn đề. Thông qua làm việc nhóm và trao đổi cùng mạng lưới chuyên gia, cố vấn, các em được rèn luyện tư duy khoa học, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và trình bày ý tưởng trước hội đồng giám khảo.

Ngày 14 - 15/11, tại điểm thi Hà Nội, hơn 1.000 học sinh, sinh viên, giáo viên, kỹ sư và người trẻ yêu khoa học sẽ tham gia 14 thử thách của cuộc thi

Các dự án dự thi được Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực chuyên sâu đánh giá theo tiêu chí của chương trình. Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Tổ chức Hà Nội sẽ trao các giải thưởng của điểm thi và đề cử những dự án xuất sắc vào Vòng Đánh giá toàn cầu (Global Judging) do các chuyên gia của NASA và các cơ quan vũ trụ đối tác thực hiện.

Sự kiện được triển khai trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội cùng đóng góp tự nguyện về thời gian, chuyên môn và công sức của đội ngũ chuyên gia, giảng viên, giáo viên, cố vấn và tình nguyện viên, với mong muốn đưa cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ quốc tế đến gần hơn với thế hệ trẻ.

"Cột mốc Việt Nam tham gia Hiệp định Artemis về khám phá không gian vũ trụ đòi hỏi chúng ta nhanh chóng đào tạo thế hệ nhân lực kế cận có tư duy khoa học và năng lực công nghệ vững vàng. Chúng tôi kỳ vọng sân chơi này sẽ rèn luyện cho các em bản lĩnh dấn thân, tư duy phản biện và tinh thần hợp tác để sẵn sàng làm chủ công nghệ tương lai", ông Vũ Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức, đại diện Hồng Lĩnh Education (HLE) chia sẻ.

Đội thi "Undefined" của Việt Nam lọt vào danh sách Honorable Mentions (Dự án Đáng tôn vinh) năm 2025

NASA International Space Apps Challenge khuyến khích cộng đồng toàn cầu sử dụng dữ liệu mở để giải quyết các thách thức trên Trái đất và trong không gian. Năm 2025, Cuộc thi thu hút 114.094 người tham gia và 18.860 đội thi từ 167 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 11.511 dự án được nộp. Tại Việt Nam, điểm thi Ninh Bình 2025 do SEPA phối hợp tổ chức ghi nhận 436 người tham dự và lần đầu có đội học sinh Việt Nam được NASA ghi nhận ở hạng mục Honorable Mention.