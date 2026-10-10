Hơn 1.000 người sẽ dự lễ di quan hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Chuẩn bị an táng hơn 700 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ngày 14/10.

Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được di chuyển ra xe trong không khí trang nghiêm. Mỗi hài cốt được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính, phủ Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe. Sau đó, đoàn xe lần lượt di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TP.HCM phân công 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng. Lực lượng Công an TP.HCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, ban ngành, bao gồm 200 đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Australia tại TP.HCM. Khoảng 200 đoàn viên, thanh niên từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; 100 cán bộ, chiến sĩ từ Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; 50 đại diện cơ quan Mặt trận Tổ quốc phường, xã; 50 người đại diện chức sắc tôn giáo, dân tộc; 50 hội viên Hội Cựu chiến binh; 50 đoàn viên Công đoàn; 50 hội viên Hội Nông dân; 50 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ; 200 đoàn viên, thanh niên thành phố được huy động hỗ trợ công tác tổ chức và tham dự.

Hoạt động được tổ chức nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các gia đình đã sinh thành, dưỡng dục những người con có công với đất nước.

Các lực lượng chức năng được phân công bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại khu vực diễn ra buổi lễ. Tổ y tế lưu động chuẩn bị nhân lực, thuốc thiết yếu để sẵn sàng chăm sóc sức khỏe đại biểu. Công tác hậu cần gồm chuẩn bị vật phẩm phục vụ nghi thức tưởng niệm và bố trí khu vực đỗ ôtô, giữ xe máy miễn phí.

Theo phương án tổ chức, đoàn di chuyển đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo lộ trình: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ở chiều ngược lại, lộ trình từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM về Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đi qua Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.

Ba nhà sự kiện được lắp dựng phục vụ khu vực quàn hài cốt và không gian tổ chức lễ viếng, truy điệu. Khoảng hơn 700 bàn dự kiến được bố trí để đặt các quách hài cốt có lồng kính, cùng lư hương, bình hoa và đĩa trái cây phục vụ nghi thức tưởng niệm.

Buổi lễ sơ duyệt diễn ra trang trọng. Các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hương, chào cờ, thực hiện điều lệnh; đồng thời rà soát đội hình, vị trí và sự phối hợp giữa các bộ phận để chuẩn bị cho buổi lễ.

Đây là hoạt động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Qua đó, góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống yêu nước và sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ.