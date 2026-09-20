Hơn 1.000 người hưởng ứng lễ phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, sáng 20-9, tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 20-9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Bộ NN-MT phối hợp UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Hơn 1.000 người tham dự chương trình. Trong đó có khoảng 500 cán bộ, công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Đây cũng là lực lượng tham gia thu gom rác thải, làm sạch môi trường sau lễ phát động.

Các đại biểu và người dân đến tham dự chương trình. Ảnh: NGUYÊN HUÂN

Nhiều đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm để tham gia chương trình vệ sinh, thu gom rác. Ảnh: NGUYÊN HUÂN

Năm nay, chiến dịch mang thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, tập trung vào giảm lãng phí thực phẩm và quản lý chất thải thực phẩm. Điểm mới của chương trình là giới thiệu mạng lưới 100 điểm phân loại - thu hồi tái chế (HUB), kích hoạt bản đồ số và phát động chương trình hành động cộng đồng “21 ngày phân loại và thu hồi tái chế”.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Trọng Yên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Trọng Yên nhấn mạnh, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ hiện chiếm khoảng 50%-70% tổng lượng rác thải sinh hoạt tại Việt Nam. Do đó, cần giảm chất thải, lãng phí thực phẩm ngay từ nguồn, đồng thời đưa phân loại chất thải tại nguồn trở thành nền tảng của quản lý chất thải hiện đại.

Phân loại rác, quản lý tài nguyên từ chất thải. Ảnh: PHÚC HẬU

Thứ trưởng đề nghị, quản lý chất thải cần chuyển dần từ tư duy “xử lý chất thải” sang “quản lý tài nguyên từ chất thải”, tăng cường tái sử dụng, tái chế, thu hồi vật liệu, thu hồi năng lượng và xử lý phù hợp chất thải hữu cơ.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: BTC

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, nêu rõ việc giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực, môi trường và phát triển đô thị. Bà cho rằng, thay đổi có thể bắt đầu từ những lựa chọn trong đời sống hàng ngày, từ giảm thực phẩm bị bỏ đi đến cải thiện hoạt động thu gom, xử lý và tận dụng chất thải hữu cơ.

Chủ động thu gom rác để tái chế và giữ môi trường thành phố trong lành cần được coi là nét đẹp văn hóa. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, công nhân môi trường và người dân tham gia chương trình “Đổi chất thải lấy quà”; ra quân thu gom rác, làm sạch Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội.

Đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác tại Hà Nội. Ảnh: THƠ THƠ

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên, công nhân môi trường tỏa đi các tuyến đường thu gom rác. Ảnh: THƠ THƠ

Công nhân môi trường ra quân thu gom rác thải sau lễ phát động. Ảnh: ANH THƠ