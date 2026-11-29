Hơn 1.000 người hưởng ứng chương trình chạy bộ 'Hành trình xanh vì cộng đồng không ma tuý'
Chương trình chạy bộ “Hành trình xanh vì cộng đồng không ma túy” do Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong chung tay đẩy lùi ma túy, xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.
Sáng 29/11, tại Quảng trường Thành Sen, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức chương trình chạy bộ “Hành trình xanh vì cộng đồng không ma túy”.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hon-1000-nguoi-huong-ung-chuong-trinh-chay-bo-hanh-trinh-xanh-vi-cong-dong-khong-ma-tuy-post321049.html