Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 29/11, tại Quảng trường Thành Sen, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức chương trình chạy bộ “Hành trình xanh vì cộng đồng không ma túy”.

Chương trình “Hành trình xanh vì cộng đồng không ma túy” thu hút hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia.

Các vận động viên chạy hưởng ứng 2 vòng quanh quảng trường Thành Sen với tổng quãng đường khoảng 1,5 km.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Không chỉ là hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, chương trình còn mang ý nghĩa truyền thông cộng đồng thiết thực, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong chung tay đẩy lùi ma túy, xây dựng cộng đồng an toàn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình.