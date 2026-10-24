Hơn 1.000 người dân Việt - Lào vùng biên được khám, phát thuốc miễn phí

Ngày 24/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào có nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Đình Tiến.

Theo đó, chương trình do Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với chính quyền địa phương, Đại đội Biên phòng 321 (Lào), Đoàn thiện nguyện "Theo dấu chân bác sĩ" cùng các nhà hảo tâm tổ chức tại khu vực cột mốc 591 (thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập).

Tại chương trình, các đại biểu, nhân dân hai bên biên giới cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Học sinh vùng biên tham gia văn nghệ. Ảnh: Đình Tiến.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân hai nước. Hàng trăm suất quà được trao đến người dân.

Ban tổ chức tổ chức khánh thành, bàn giao công trình "Ánh sáng đường biên" tại bản A Via, nhà ăn nội trú Trường PTDT nội trú La Cồ (Lào) và 2 nhà nghĩa tình biên giới. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh trường PTDT nội trú La Cồ.

Ban tổ chức triển khai công tác khám, tư vấn phát thuốc miễn phí, trao quà và khánh thành các công trình. Ảnh: Đình Tiến.

Chương trình này là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.