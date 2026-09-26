Hơn 1.000 người dân ở Huế được khám sức khỏe, sàng lọc ung thư miễn phí

Ngày 26/9, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Ung thư TP Huế và Sở Y tế TP Huế tổ chức đợt khám, tư vấn sức khỏe và sàng lọc ung thư tại Trạm Y tế phường Phong Phú.

Các bác sĩ thăm khám cho người dân. Ảnh: BT.

Tại chương trình, người dân được khám tổng quát, siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm và thực hiện các nội dung sàng lọc phù hợp. Bên cạnh đó, người dân được tư vấn về các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo và cách chủ động phòng bệnh.

Tại chương trình, người dân được tư vấn phòng bệnh. Ảnh: BT.

Đây là đợt cuối trong chuỗi 3 đợt chăm sóc sức khỏe dành cho hơn 1.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và các trường hợp có nguy cơ cao mắc ung thư, với sự tài trợ của The Development of Vietnam Endeavors Fund (The DOVE Fund 0 Hoa Kỳ).

Người dân được thăm khám, sàng lọc bệnh. Ảnh: BT.

Trước đó, chương trình được triển khai tại phường Phong Điền ngày 12/9 và phường Phong Dinh ngày 19/9. Qua 3 đợt, Bệnh viện Trung ương Huế đưa các dịch vụ khám, tư vấn và sàng lọc ung thư đến gần hơn với cộng đồng, tập trung vào những nhóm có nguy cơ cao và cần được quan tâm.

Hoạt động nhằm sàng lọc, giúp người dân phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh. Ảnh: BT.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh, mà còn thể hiện rõ vai trò của bệnh viện trong kết nối chuyên môn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đưa y học chuyên sâu đến gần người dân hơn. Từ bệnh viện đến địa phương, mỗi điểm khám là một bước nối dài của hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động, nhân văn và bền vững.