Hơn 1.000 người dân được chăm sóc và kiểm soát bệnh lý tiêu hóa

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, người dân được khám, sàng lọc sức khỏe ban đầu, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá một số yếu tố nguy cơ, tư vấn sức khỏe và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định chuyên môn. Những trường hợp cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra hoặc điều trị, người dân sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp.

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết, chương trình được triển khai gắn với Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026, góp phần đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, tạo điều kiện để người dân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.

Đây không chỉ là một hoạt động khám sức khỏe, mà còn góp phần từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý và chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Trong đó, y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng người dân ngay từ cộng đồng.

Theo TS-BS Huỳnh Minh Chín, hiệu quả của chương trình không chỉ được thể hiện ở số lượng người được khám trong ngày hôm nay, mà quan trọng hơn là kết quả khám phải được chuyển thành hành động chăm sóc sức khỏe cụ thể. Người có huyết áp cao cần tiếp tục theo dõi; người có nguy cơ đái tháo đường cần được tư vấn và điều chỉnh lối sống; những trường hợp có dấu hiệu bất thường cần được tiếp tục kiểm tra, chẩn đoán và điều trị khi cần thiết... "Trạm y tế phường Thới Hòa cần phát huy vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân, theo dõi các trường hợp có nguy cơ và hướng dẫn, kết nối người dân với các cơ sở y tế khi cần thiết", TS-BS Huỳnh Minh Chín yêu cầu.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khám sức khỏe

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Lê Hoàng Thiên, Phó Giám đốc Kinh doanh khu vực TPHCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, Long Châu xác định sứ mệnh của mình còn là cầu nối đưa các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu đến gần hơn với người dân. Hành trình tại phường Thới Hòa là một trong những điểm đến trọng tâm của chúng tôi trong năm 2026.

"Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn, chúng tôi mong muốn mang đến những dịch vụ y tế thiết yếu đến gần hơn với cho bà con. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là tấm lòng của đội ngũ Long Châu và ban tổ chức gửi đến bà con, mong mọi người có cơ hội tiếp cận y tế tốt hơn, sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.”, bà Nguyễn Lê Hoàng Thiên thông tin.

Nâng cao nhận thức về tiêu chảy cấp và cách xử trí đúng cho người dân Tại chương trình, TS-BS Lê Thị Tuyết Phượng, nguyên Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng về tiêu chảy cấp và cách xử trí đúng.

TS-BS Lê Thị Tuyết Phượng chia sẻ tại chương trình

Theo TS-BS Lê Thị Tuyết Phượng, tiêu chảy cấp là một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp nhất ở cả trẻ em và người lớn. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 500.000 - 700.000 trường hợp tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp gây mất nước, rối loạn điện giải và suy kiệt nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Nếu không được phát hiện và xử trí đúng cách, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Phần lớn các trường hợp có thể được kiểm soát hiệu quả nếu người bệnh được xử trí đúng ngay từ đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn có thói quen tự điều trị theo kinh nghiệm hoặc sử dụng thuốc chưa phù hợp, dẫn đến kéo dài thời gian hồi phục hoặc làm tăng nguy cơ biến chứng.

Một số hình ảnh tại chương trình