Hơn 1.000 ngày giải quyết thủ tục sẽ được cắt giảm

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến phân cấp 58 thủ tục hành chính, bãi bỏ 26 thủ tục không còn phù hợp, qua đó cắt giảm khoảng 1.066 ngày giải quyết thủ tục, góp phần giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thông tin được đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tại Hội thảo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP của Chính phủ được kỳ vọng tạo chuyển biến trong phân cấp, đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cùng với việc phân cấp 58 thủ tục, 26 thủ tục không còn phù hợp dự kiến được bãi bỏ. Tổng thời gian giải quyết thủ tục có thể giảm khoảng 1.066 ngày.

Đại diện Bộ Tư pháp cũng thông tin về những điểm mới của Nghị định số 309/2026/NĐ-CP và Nghị định số 310/2026/NĐ-CP. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là cơ quan nhà nước phải tăng cường khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thay vì yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin đã có.

Việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống.

Theo đại diện Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã đồng bộ hơn 27 triệu hồ sơ và ghi nhận khoảng 6,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến, với tổng giá trị hơn 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn tình trạng đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa hệ thống Trung ương và địa phương có độ trễ, một số hệ thống chưa cập nhật theo thời gian thực.

Hội thảo cũng trao đổi về mô hình ki-ốt thông minh tại Bộ phận Một cửa. Để phát huy hiệu quả, các thiết bị cần được kết nối với quy trình nghiệp vụ và nền tảng công nghệ đồng bộ, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công thuận tiện hơn.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Đỗ Đình Rô cho rằng yêu cầu cải cách, phân cấp và chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính phải tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi những khó khăn sau phân cấp, nhất là việc đồng bộ hồ sơ, chia sẻ và khai thác dữ liệu liên thông, cũng như hỗ trợ kỹ thuật giữa Trung ương và địa phương.