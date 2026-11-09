Hơn 1.000 KOL tham gia quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Bưu điện Trung tâm, công trình kiến trúc độc đáo ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Thành phố kỳ vọng phát huy sức mạnh của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo giới thiệu về Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 tổ chức chiều 9/11.

Sự kiện do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các nền tảng tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là một trong những hoạt động khởi đầu thuộc chương trình "Vibrant Ho Chi Minh City" (Thành phố Hồ Chí Minh sống động), góp phần giới thiệu hình ảnh Thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giải trí và thương mại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nhấn của Tuần lễ là mở rộng không gian tham gia cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực, không chỉ giới hạn ở những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Đó có thể là các bác sĩ chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, luật sư phổ biến pháp luật, vận động viên lan tỏa tinh thần thể thao, người yêu sách thúc đẩy văn hóa đọc hay những cá nhân quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm địa phương.

Thực tế cho thấy, nhà sáng tạo nội dung số đang có những đóng góp thiết thực trên nhiều phương diện. Trong đó, các kênh truyền thông của địa phương có thể trở thành cầu nối phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân; giới thiệu nét đặc trưng văn hóa, xã hội, du lịch, góp phần quảng bá và định danh số cho từng địa bàn. Đặc biệt, thông qua livestream, KOL (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) và các nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh từng triển khai hoạt động kết nối KOL với các địa phương, trong đó có chương trình quảng bá sản phẩm cùng chợ Bến Thành. Thông qua những hoạt động này, nhà sáng tạo nội dung không chỉ hỗ trợ quảng bá hàng hóa mà còn góp phần đưa các hộ kinh doanh truyền thống tiếp cận môi trường số, thích ứng xu hướng chuyển đổi số.

Ông Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng, việc tổ chức Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp những hoạt động sáng tạo vốn còn phân tán, tạo không gian kết nối giữa nhà sáng tạo, các công ty quản lý tài năng, doanh nghiệp, nền tảng số và cơ quan quản lý. Qua đó, cộng đồng có điều kiện chia sẻ tiếng nói, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Thành phố và tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Lâm Thanh, ngay trong những ngày đầu phát động hashtag trên nền tảng TikTok, có khoảng 6.000 video giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động đang diễn ra tại Thành phố được đăng tải. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức lan tỏa của cộng đồng sáng tạo nội dung trong quảng bá hình ảnh địa phương đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ là cuộc thi sáng tạo nội dung số "Tự hào Thành phố mang tên Bác", dành cho mọi cá nhân, tập thể yêu mến Thành phố Hồ Chí Minh, không phân biệt độ tuổi, vùng miền hay lĩnh vực hoạt động. Tác phẩm dự thi là video ngắn có thời lượng từ 60 giây đến 3 phút, tập trung vào các nhóm chủ đề: Văn hóa - con người - nhịp sống Thành phố; Thành phố hiện đại; Tọa độ sáng tạo và Câu chuyện tự hào.

Các tác phẩm cần có nội dung tích cực, văn minh, giàu cảm xúc, tuân thủ quy định về bản quyền và được đăng tải công khai trên các nền tảng như, TikTok, Facebook, YouTube Shorts hoặc Instagram Reels, kèm hashtag chính thức của cuộc thi. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 15/11/2026 đến ngày 31/3/2027. Ban tổ chức dự kiến trao 2 giải tập thể và 5 giải cá nhân; các giải cao nhất sẽ được xem xét đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.

Diễn ra từ 13-18/11 với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị", Tuần lễ không chỉ là dịp tôn vinh cộng đồng sáng tạo nội dung số mà còn mở ra phương thức mới trong quảng bá hình ảnh, truyền thông chính sách, phát triển văn hóa và thương mại. Qua đó, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới huy động hiệu quả nguồn lực sáng tạo trong xã hội, xây dựng hình ảnh đô thị năng động, hiện đại, nghĩa tình và giàu sức lan tỏa trên không gian số.