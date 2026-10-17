Hơn 1.000 kiến nghị của doanh nghiệp góp tiếng nói gỡ điểm nghẽn thể chế

Với chủ đề "Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế, Hợp lực công tư", Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) được tổ chức theo 3 vòng đối thoại gồm cấp địa phương, cấp miền và phiên toàn thể cấp cao.

Chuỗi 31 phiên đối thoại địa phương do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đã khép lại tại TP. Cần Thơ ngày 13/10. Cùng với 3 phiên bàn tròn kết nối nội lực cấp miền tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, phiên chuyên đề về trí tuệ nhân tạo và phiên tham vấn tại Singapore, diễn đàn đã thu hút hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Thông qua các vòng đối thoại, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được tổng hợp, phân loại và chuyển tiếp đến các cấp có thẩm quyền để xem xét, đề xuất hướng giải quyết.

VPSF 2026 thu hút hơn 7.000 đại biểu tham dự các hoạt động đối thoại và tham vấn.

Theo Ban tổ chức, trong 1.071 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến được ghi nhận tại 31 phiên đối thoại địa phương, có 870 nội dung (81,2%), đã được giải đáp, định hướng xử lý hoặc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Gần 20% số ý kiến còn lại cần tiếp tục trao đổi, làm rõ hoặc chuyển đến cấp có thẩm quyền cao hơn.

Các kiến nghị tập trung vào chất lượng thực thi thể chế, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất, phát triển hạ tầng logistics và liên kết vùng. Nhiều doanh nghiệp cũng đề cập yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Từ thực tiễn hoạt động, doanh nghiệp đề xuất áp dụng cơ chế "luồng xanh" trong xử lý hồ sơ đầu tư liên ngành theo nguyên tắc một đầu mối, một thời hạn và một người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Các sáng kiến khác gồm xây dựng nền tảng số theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị, hình thành cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực doanh nghiệp địa phương, phát triển chương trình kết nối nhà cung ứng trong nước với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tại 3 phiên bàn tròn cấp miền, những vấn đề về hạ tầng, logistics liên vùng, tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ và kết nối doanh nghiệp nội địa với các chuỗi cung ứng tiếp tục được đưa ra thảo luận. Ban tổ chức tiếp tục tổng hợp những kiến nghị liên quan nhiều địa phương, ngành và lĩnh vực để xác định hướng xử lý phù hợp.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, VPSF 2026 đang từng bước hình thành quy trình đối thoại chính sách từ địa phương đến cấp vùng và Trung ương, qua đó đưa tiếng nói của doanh nghiệp vào quá trình nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp và thúc đẩy xử lý những vấn đề thực tiễn của nền kinh tế.

Theo ông Đặng Hồng Anh, gần như 100% các phiên đối thoại có đại diện lãnh đạo địa phương và cơ quan quản lý liên quan tham dự. Sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và chuyên gia tạo điều kiện để các vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được trao đổi trực tiếp, đồng thời làm rõ thẩm quyền và hướng xử lý.

Sau khi hoàn thành hai vòng đối thoại địa phương và cấp miền, VPSF 2026 bước vào giai đoạn chuẩn bị cho phiên toàn thể cấp cao. Chương trình sẽ tập trung vào những kiến nghị trọng tâm, các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương và những cơ chế, chính sách cần sự phối hợp hoặc quyết định ở cấp Trung ương.

VPSF 2026 thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đề xuất và hoàn thiện chính sách.

Thông qua việc tổng hợp và chuyển tiếp các kiến nghị, diễn đàn hướng tới đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.