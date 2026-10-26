Hơn 1.000 khách dự sự kiện ra mắt Sun Glory Residence tại Nghệ An

Đầu giờ chiều, hơn 1.000 nhà đầu tư hội tụ tại sảnh đón Trung tâm hội nghị Summer Vinh (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Tâm điểm của sự kiện là màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng như một cuộc đối thoại xuyên thế hệ của ba người con ưu tú đất Nghệ. Cả khán phòng lắng đọng trước lời tự sự mở màn về “chất Đất” của NSND Phạm Tiến Dũng.

Câu chuyện chuyển tiếp mượt mà sang “chất Người” qua lời chia sẻ của MC Diệp Chi - người phụ nữ mang theo cốt cách, bản lĩnh xứ Nghệ trên hành trình lập nghiệp.

Ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như bất ngờ cất giọng hát trong trẻo, đánh thức mảnh ghép thứ ba mang tên “chất Nghệ”.

Tiết mục được đẩy lên cao trào khi ba nhân vật trao lại các mảnh ghép “chất Đất, chất Người, chất Nghệ” cho đại diện chủ đầu tư. Tổ hợp Sun Glory Residence chính thức lộ diện trên sân khấu.

Dự án tọa lạc tại vòng xuyến Hải Quan - giao điểm của 5 trục giao thông huyết mạch ở trung tâm Vinh. Sun Glory Residence đan cài “mã định danh” 37 xuyên suốt thiết kế: quỹ đất rộng 3,7 ha, cao 37 tầng, hơn 37 tiện ích nội khu. Tổ hợp nổi bật với bể bơi bốn mùa trong nhà rộng 1.100m2 lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương, khối đế thương mại quy mô 25.000m2, sảnh đón căn hộ cao 12m

Chủ đầu tư dành tới 10.650m2 (chiếm gần 30% diện tích khu đất) ở lõi dự án để kiến tạo quảng trường trung tâm, thư viện ngoài trời, café terrace.

Sức hút mạnh mẽ của tổ hợp Sun Glory Residence được minh chứng rõ nét qua con số 1668 lượt đặt chỗ ngay trong sự kiện ra mắt.