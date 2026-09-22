Hơn 1.000 học sinh vùng biên Nà Hỳ đón Trung thu ấm áp

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên cùng Báo GGD&TĐ trao quà cho học sinh.

Ngày 21/9, tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình Tết Trung thu cho hơn 1.000 học sinh các trường khu vực biên giới trên địa bàn.

Chương trình Trung thu được tổ chức tại hai địa điểm gồm Phân hiệu số 3, Trường Mầm non Nà Hỳ và khu vực dành cho học sinh Tiểu học Nà Khoa, THCS Nà Khoa cũ.

Múa lân tại Trường Mầm non Nà Hỳ, phân hiệu Nà Khoa.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các em học sinh được xem múa lân, tham gia những trò chơi vui nhộn và nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Với nhiều học sinh vùng cao nơi đây, đây là một Trung thu đặc biệt bởi không ít em lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc bánh Trung thu, được xem múa lân.

Niềm vui của cô trò Trường Mầm non Nà Hỳ.

Theo chia sẻ của giáo viên, những năm trước, tùy điều kiện, các thầy cô vẫn cố gắng tổ chức Trung thu cho học sinh nhưng chủ yếu chỉ có một ít bánh, kẹo để động viên các em chăm ngoan, học tốt. Vì vậy, việc được hòa mình vào không khí múa lân, vui chơi và nhận quà khiến ngày hội năm nay trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều học sinh.

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc (bên phải) trao quà cho học sinh.

Để có những phần quà gửi tới các em, Báo Giáo dục và Thời đại đã kết nối, được các mạnh thường quân như chị Hoàng Thị Hoa (68 Cầu Giấy, Hà Nội), gia đình anh Dư Vĩ Thành - Việt kiều từ Australia, chị Ngọc Hà (Cần Thơ) và chị Vũ Thu Ngọc (Hà Nội) đồng hành.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hải Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh ý nghĩa của sự sẻ chia đối với trẻ em vùng cao, biên giới.

Ông Trần Hải Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thăm hỏi và trao quà cho học sinh Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ.

“Những món quà được trao hôm nay dù giá trị vật chất không lớn nhưng mang theo tình cảm, tấm lòng và thông điệp rằng các em luôn được yêu thương, quan tâm, đồng hành. Tôi trân trọng cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại, Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc đã chung tay cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Nà Hỳ tổ chức chương trình; đồng thời mong các em luôn chăm ngoan, học tốt, yêu và gìn giữ tiếng nói, trang phục, văn hóa của dân tộc mình”, ông Trần Hải Hà nói.

Ông Trần Hải Hà cũng gửi lời cảm ơn tới những thầy, cô giáo đang ngày ngày gắn bó với các điểm trường vùng cao, đồng hành cùng học sinh trong hành trình dạy chữ, dạy người.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên, Báo Giáo dục và Thời đại cùng cấp ủy, chính quyền xã Nà Hỳ trao tặng quà cho học sinh Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ.

Không chỉ có chương trình trao quà, Trung thu năm nay tại Nà Hỳ còn được nối dài bằng nhiều hoạt động văn hóa dành cho học sinh và người dân.

Tối 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chiếu bóng, chương trình văn nghệ; đồng thời triển khai hoạt động thư viện lưu động, tạo thêm không gian đọc sách, vui chơi và trải nghiệm cho học sinh.

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc (bên trái) trao quà cho học sinh Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ.

Một chiếc bánh Trung thu với trẻ em ở nhiều nơi có thể là điều quen thuộc mỗi dịp rằm tháng Tám. Nhưng với một số học sinh vùng biên Nà Hỳ, lần đầu được nhìn thấy, được cầm trên tay chiếc bánh ấy lại trở thành một ký ức đẹp.

Và phía sau những món quà nhỏ trong ngày hội là sự sẻ chia từ nhiều tấm lòng, cùng hướng về trẻ em vùng cao, biên giới để các em có thêm một Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn trong hành trình đến trường.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Đêm hội trăng rằm tại khu vực Nà Khoa.

Học sinh vùng cao có những trải nghiệm đáng nhớ.

Ông Trần Hải Hà trao quà động viên học sinh.

Đoàn nghệ thuật của Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên biểu diễn tiết mục múa lân tại trung tâm xã Nà Hỳ.

Đông đảo học sinh cùng nhân dân xem biểu diễn văn nghệ.

Học sinh các trường vui trung thu.