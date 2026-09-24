Hơn 1.000 học sinh Thanh Hóa lội nước bì bõm tới trường giữa mùa lũ

Những ngày qua, mưa lớn và lũ khiến nhiều khu vực ở xã Tống Sơn ngập sâu. Tại các điểm trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc địa bàn xã Hà Tiến cũ, có nơi nước dâng ngang đầu gối, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh.

Trường THCS Tống Sơn phân hiệu 3 ngập nước suốt nhiều ngày qua. Ảnh: Lê Dương

Dù vậy, hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Tống Sơn (Phân hiệu 1) và Trường THCS Tống Sơn (Phân hiệu 3) vẫn đến trường theo lịch học.

Một phụ huynh cho biết, việc học sinh phải lội nước trong nhiều ngày khiến không ít gia đình lo lắng, nhất là với học sinh tiểu học.

“Nước ngập lâu ngày nên phụ huynh rất lo, nhất là những lúc các cháu tự đi lại hoặc chơi trong khuôn viên trường”, một phụ huynh chia sẻ.

Nước lũ kéo dài cũng khiến phụ huynh lo ngại vấn đề vệ sinh do bùn đất, rác thải và chất bẩn có thể tràn vào trường.

Phải lội qua sân trường ngập nước, học sinh mới vào đến lớp. Ảnh: Lê Dương

Học sinh lội nước bì bõm trong sân trường. Ảnh: Lê Dương

Nhiều phụ huynh lo con đi học trong điều kiện ngập nước có thể đối mặt với nguy cơ tai nạn. Ảnh: Lê Dương

Phụ huynh cũng lo ngại nguy cơ mất an toàn điện.

Ông Trần Văn Phố, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tống Sơn, phụ trách Phân hiệu 3, cho biết nước bắt đầu ngập sân trường từ ngày 21/9. Nhà trường đã báo cáo Ban Giám hiệu và xây dựng phương án cho học sinh học trực tuyến.

Tuy nhiên, qua khảo sát, nhà trường nhận thấy nhiều học sinh không có thiết bị để trực tuyến. Trong khi đó, thời điểm này, mực nước chưa quá cao nên trường quyết định tổ chức dạy học trực tiếp.

Theo ông Phố, ngày 23/9, nước trong sân trường đã rút khá nhiều. Tuy nhiên, sáng 24/9, một trận mưa lớn khiến nước dâng trở lại, gây không ít khó khăn cho việc dạy và học.

“Để bảo đảm an toàn trong thời gian trường bị ngập, nhà trường đã cắt toàn bộ hệ thống điện tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Khi giáo viên và học sinh vào lớp, điện mới được đóng trở lại để bảo đảm ánh sáng phục vụ việc dạy học. Đồng thời, nhà trường bố trí giáo viên trực và thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý xuống sân, nghịch nước hoặc tiếp cận những khu vực đang ngập”, ông Phố cho biết.

Trường Tiểu học Tống Sơn phân hiệu 1 cũng ngập trong nước. Ảnh: Lê Dương

Phụ huynh đi xe máy vào trong sân trường đón con. Ảnh: Lê Dương

Nhiều học sinh lội, nghịch nước trong sân trường. Ảnh: Lê Dương

Yêu cầu tạm dừng cho học sinh đến trường

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết trước đó, theo báo cáo của hai nhà trường, mực nước trong sân còn thấp, nhà trường vẫn có thể tổ chức dạy học và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tuy nhiên, trong đêm xảy ra mưa lớn khiến nước dâng nhanh, nhà trường không kịp thông báo cho phụ huynh và học sinh trước khi các em đến trường.

Trường mầm non ngập sâu, học sinh đã được nghỉ học nhiều ngày trước đó. Ảnh: Lê Dương

Khu vực xã Hà Tiến cũ có 3 điểm trường với hơn 1.300 học sinh. Trong đó, hơn 1.000 học sinh của Trường THCS và Tiểu học vẫn đến trường, còn gần 300 trẻ mầm non đã nghỉ học nhiều ngày do ngập sâu.

“Ngay trong chiều nay, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà trường tạm dừng việc cho học sinh đến trường để bảo đảm an toàn. Khi mực nước rút, điều kiện trong trường bảo đảm an toàn và công tác vệ sinh môi trường được hoàn tất, nhà trường mới tổ chức dạy học trở lại”, ông Định cho biết.