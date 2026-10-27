Hơn 1.000 học sinh Si Pa Phìn được tuyên truyền chiến dịch 'Không một mình'

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em; quyền và bổn phận của trẻ em; cách nhận biết, phòng tránh hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, các em được hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lừa đảo, không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư và biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn, thầy cô, lực lượng chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm.

Thông qua hoạt động, Chi đoàn Công an xã Si Pa Phìn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động đưa kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ đến với học sinh ngay từ cơ sở. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”, góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong đồng hành, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên môi trường mạng.

Chiến dịch "Không một mình" 2026 giúp học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Si Pa Phìn trang bị những kỹ năng khi sử dụng mạng xã hội.

Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp, thông điệp “Không một mình” được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp các em học sinh nâng cao cảnh giác, biết tự bảo vệ mình và chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Qua đó, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và không để trẻ em đơn độc trước những nguy cơ trên không gian mạng.