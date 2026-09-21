Hơn 1.000 học sinh Ninh Bình được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Tại buổi tuyên truyền, khoảng 1.059 em học sinh cùng 60 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THPT Tạ Uyên, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình được phổ biến, hướng dẫn những kiến thức và kỹ năng thiết thực khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình hướng dẫn việc đội mũ bảo hiểm đúng cách; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và vạch kẻ đường; điều khiển phương tiện đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn cho học sinh.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung nhấn mạnh việc đội mũ bảo hiểm đúng cách; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và vạch kẻ đường; điều khiển phương tiện đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát và xử lý phù hợp trước các tình huống phát sinh trên đường.

Đặc biệt, nội dung tập huấn hướng tới việc biến những kiến thức đã được học thành kỹ năng và thói quen thực tế mỗi khi học sinh cầm lái. Qua đó, góp phần hạn chế tâm lý chủ quan, thiếu quan sát và những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Việc trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là nhóm thường xuyên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy để đến trường và di chuyển hằng ngày.

Thông qua chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn, hình thành văn hóa giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một phút chủ quan có thể để lại hậu quả lâu dài. Trang bị kỹ năng hôm nay sẽ góp phần giúp những tay lái trẻ vững vàng và an toàn hơn trên mỗi hành trình.