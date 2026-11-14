Hơn 1.000 học sinh Lâm Đồng được trang bị kỹ năng an toàn mạng

Ngày 14-11, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoạt động “Cùng em kết nối an toàn” cho hơn 1.000 học sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng).

Hơn 1.000 học sinh trên địa bàn xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng tham dự chương trình

Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn nhận diện hành vi dụ dỗ, thao túng, đe dọa, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư và xâm hại trực tuyến. Chuyên gia hướng dẫn học sinh cách bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân; từ chối hoặc dừng tương tác, chặn, báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ khi gặp nguy cơ mất an toàn.

Các em học sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An hào hứng tham gia các hoạt động tại chương trình

Công an tỉnh Lâm Đồng kết hợp trình chiếu tình huống, câu hỏi tương tác và thực hành lựa chọn cách xử lý, giới thiệu đầu mối hỗ trợ, tài liệu của “Không một mình” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với học sinh

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, chương trình “Cùng em kết nối an toàn” nhằm trang bị cho các em học sinh, sinh viên tại địa phương về kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến để các em chủ động nhận diện nguy cơ, bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết; đồng thời là dịp để gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và các tổ chức, cá nhân tăng cường kết nối, chung tay đồng hành, bảo vệ các em.

Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền kỹ năng an toàn mạng cho học sinh vùng biên xã Thuận An

Sau đợt 1 tổ chức tại trường phổ thông liên cấp khu vực biên giới, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức thêm 5 đợt khác tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trên địa bàn tỉnh.