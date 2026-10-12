Hơn 1.000 học sinh được tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, phường Lào Cai; giáo viên một số trường học trên địa bàn và hơn 1.000 học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Hơn 1.000 học sinh tham dự chương trình.

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động, như: biểu diễn tiểu phẩm phòng, chống ma túy; phiên tòa giả định với kịch bản dựa trên nội dung vụ án xảy ra trên địa bàn; tuyên truyền tác hại và phòng, chống ma túy.

Biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy và tổ chức phiên tòa giả định tại chương trình.

Nhân dịp này, Đoàn phường Lào Cai đã tổ chức ký cam kết “học sinh, đoàn viên, đội viên không vi phạm pháp luật về ma túy” giữa các trường THCS trên địa bàn phường (ảnh dưới).

Buổi lễ không chỉ là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, mà còn là dịp củng cố nhận thức, bồi đắp tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh – nơi mỗi học sinh đều ý thức rõ trách nhiệm công dân và chủ động hội nhập trong kỉ nguyên số.