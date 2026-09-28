Hơn 1.000 học sinh được khám, sàng lọc sức khỏe

Trong đợt khám, học sinh được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe chung thông qua các chỉ số chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi. Cùng với đó, cán bộ y tế thực hiện sàng lọc các vấn đề sức khỏe học đường thường gặp như thị lực, răng miệng, tai - mũi - họng, da liễu, cong vẹo cột sống, thừa cân, béo phì và một số vấn đề sức khỏe khác.

Cán bộ y tế đo chiều cao cho học sinh.

Từ kết quả khám, cán bộ y tế đánh giá bước đầu tình trạng phát triển thể chất, dinh dưỡng và một số nguy cơ sức khỏe; hướng dẫn học sinh và phụ huynh các biện pháp chăm sóc, theo dõi phù hợp.

Học sinh được đo huyết áp và khám sức khỏe răng miệng.

Học sinh còn được cán bộ y tế tận tình tư vấn về các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm và những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần học đường.

Với những trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc cần đánh giá chuyên sâu, cán bộ y tế tư vấn cho học sinh, thông tin đến cha mẹ học sinh, giáo viên và hướng dẫn khám chuyên khoa hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định, góp phần hình thành dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh. Việc quản lý thông tin được thực hiện gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân.

Học sinh được lập sổ theo dõi sức khỏe sau buổi khám.

Việc đưa hoạt động khám sức khỏe, sàng lọc đến trường học giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, dinh dưỡng và bệnh tật học đường, tạo cơ sở để nhà trường, gia đình và cơ sở y tế phối hợp quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh.

Kết quả thăm khám cho thấy, nhiều học sinh mắc bệnh về mắt.

Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp học sinh được phát hiện, can thiệp và theo dõi kịp thời các vấn đề sức khỏe ngay từ lứa tuổi học đường.

Hoạt động khám được triển khai tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn phường Lào Cai. Năm học 2026 - 2027, toàn phường Lào Cai có 20.095 học sinh, đến nay, Trạm Y tế phường Lào Cai đã tổ chức khám cho 18.505 học sinh, đạt 92,1%.