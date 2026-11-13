Hơn 1.000 học sinh dự phiên tòa giả định về 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Hình ảnh tại phiên tòa giả định.

Vừa qua, Chi đoàn TAND và VKSND khu vực 10 TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Bình Đông, Trường THPT Nguyễn Văn Linh và Đoàn Trường Đại học Sài Gòn tổ chức phiên tòa giả định xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hoạt động thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia, qua đó góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giới trẻ.

Thông qua việc tái hiện trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự, phiên tòa giả định giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh có cái nhìn trực quan hơn về hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đông đảo đại biểu, học sinh dự khán phiên tòa.

Từ diễn biến vụ án, người tham dự cũng có điều kiện nhận diện rõ hơn các hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả pháp lý có thể phát sinh và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

So với hình thức tuyên truyền pháp luật thông thường, phiên tòa giả định tạo không gian tiếp cận pháp luật sinh động, gần gũi hơn đối với thanh thiếu niên.

Việc trực tiếp theo dõi diễn biến xét xử, các phần trình bày và xử lý tình huống tại phiên tòa giúp học sinh dễ hình dung hơn mối liên hệ giữa hành vi vi phạm trong thực tế với hậu quả pháp lý mà người vi phạm có thể phải gánh chịu.

Bí thư Đoàn phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh trao tặng thư cảm ơn cho các đơn vị thực hiện.

Qua đó, hoạt động góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, hình thành ý thức tự giác chấp hành và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm trong đời sống.

Đồng thời, chương trình cũng tạo điều kiện để đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 10 phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp lý đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và học sinh.