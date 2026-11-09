Hơn 1.000 học sinh Chiềng An hưởng ứng Chiến dịch 'Không một mình 2026'

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” tại Trường Tiểu học và THCS Chiềng An.

Các em học sinh tham gia chương trình.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện các nguy cơ bắt nạt, xâm hại trực tuyến, lừa đảo số, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng; hướng dẫn cách sử dụng mạng an toàn và quy trình ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh và xử lý khi bị bạo lực học đường, đe dọa, xâm hại. Chương trình còn tổ chức chiếu phim ngắn tuyên truyền về an toàn số học đường, kết hợp hỏi đáp, tương tác và thực hành xử lý các tình huống bị đe dọa, bắt nạt, xâm hại trên mạng.

Các em học sinh xem phim ngắn tuyên truyền về an toàn số học đường.

Thông qua chiến dịch, góp phần nâng cao nhận thức, giúp học sinh chủ động nhận diện, phòng tránh các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng; biết cách bảo vệ bản thân trước hành vi bắt nạt, lừa đảo, thao túng tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư. Đồng thời, huy động sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Học sinh trả lời câu hỏi tình huống về xâm hại trên mạng.

Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” được triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026 - khẳng định trẻ em không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng, bởi luôn có cha mẹ, thầy cô và người lớn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ. Chiến dịch cũng kêu gọi mỗi người dùng mạng nâng cao trách nhiệm trong từng tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ; tôn trọng người khác, cùng xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, không gây tổn thương./.