Hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 9/11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM vẫn đang được triển khai tại Khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống. Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 9/11/2026, tổng cộng 1.005 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 972 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Đáng chú ý, có 371 bộ hài cốt kèm di vật.

Trước đó, trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Bước sang giai đoạn 2, các lực lượng tiếp tục khảo sát những vị trí đã xác định, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực khác có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Cùng với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, TP.HCM đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ sau khi hoàn thành giai đoạn 2. Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM chuẩn bị vị trí an táng và các nội dung liên quan, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo.

Trong quá trình tìm kiếm, khi phát hiện hài cốt, lực lượng chuyên môn sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ. Hoạt động khai quật được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, ưu tiên những khu vực thuận lợi trước, các vị trí phức tạp triển khai sau, bảo đảm thận trọng và đúng quy trình chuyên môn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì điều hành hoạt động tại hiện trường, đồng thời phối hợp với Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM sử dụng thiết bị chuyên dụng để khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.