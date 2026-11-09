Hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 9/11, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 9/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 274 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 64 hài cốt có di vật kèm theo. Đây là kết quả của đợt kiếm thứ hai, triển khai sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Riêng hôm nay, đội quy tập phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Các đơn vị đã xử lý hơn 620m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 972 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A, 6 vị trí ở khu B. Tổng cộng 371 hài cốt có di vật kèm theo.

TPHCM tiếp tục truy điệu, an táng liệt sĩ quy tập ở công viên Lê Thị Riêng Sau khi hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11, TPHCM sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn 2 tại khu B và khu vực phía sau Nhà Truyền thống công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố chuẩn bị vị trí an táng, tổ chức lễ truy điệu sau khi hoàn tất tìm kiếm. Các đơn vị phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và giao thông. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại các vị trí đã khảo sát, đồng thời mở rộng phạm vi sang khu vực khác. Hài cốt được phát hiện sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì điều hành tại hiện trường, phối hợp với các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM sử dụng thiết bị chuyên dụng mở rộng khảo sát.