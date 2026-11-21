Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Hơn 1.000 học sinh cùng cán bộ, giáo viên trong trang phục áo in hình cờ đỏ, sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, trang nghiêm xếp hình dải đất hình chữ S cùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Phú Quốc và đảo Hòn Khoai của Cà Mau.

Hơn 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam.

Hoạt động không chỉ tạo nên hình ảnh trực quan, sinh động về hình dáng đất nước mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lan toả tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hoá tốt đẹp trong thế hệ trẻ cũng như các tầng lớp Nhân dân.

Thông qua hoạt động, học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ, hình dáng đất nước Việt Nam. Từ đó nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hoá và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Hoạt động góp phần lan toả thông điệp về tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam rực rỡ, thiêng liêng giữa Quảng trường Hùng Vương còn gửi gắm thông điệp về tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước nói chung, quê hương Cà Mau nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dáng hình Tổ quốc Việt Nam được tạo nên từ tình yêu quê hương, đất nước của thầy và trò.

Cờ Tổ quốc rực rỡ tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.