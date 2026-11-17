Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 16 - 20/11

Liên hoan quy tụ sự tham gia của 27 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân không chuyên trong toàn tỉnh.

Các đoàn tranh tài ở 3 loại hình gồm ca, múa và kịch với nhiều hình thức thể hiện đa dạng như: đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, tiểu phẩm... cùng với những tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống, ca cổ, ngâm thơ đặc sắc.

Các tác phẩm tham dự liên hoan tập trung chuyển tải tình yêu quê hương, đất nước; lòng kính yêu Bác Hồ, niềm tin đối với Đảng; tinh thần đổi mới, sáng tạo và những thành tựu của đất nước, của địa phương, ngành, đơn vị.

Các tác phẩm tham dự liên hoan được dàn dựng công phu

Những tác phẩm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về người công nhân, nông dân, trí thức; về các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội sẽ góp phần lan tỏa trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến.

Đông đảo người dân, khán giả đến cổ vũ cho liên hoan

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh cho biết, sự kiện là ngày hội của lực lượng văn nghệ quần chúng ở cơ sở, là dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức phong trào giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh phát biểu tại liên hoan

Thông qua liên hoan sẽ tiếp tục củng cố những hoạt động văn hóa, văn nghệ đã trở thành sinh hoạt truyền thống; phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung hạt nhân văn nghệ không chuyên, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân.

Các đoàn tham gia biểu diễn tại liên hoan

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các đêm thi diễn từ ngày 17/11 đến sáng ngày 20/11/2026, tại Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh, đường Điểu Ong, phường Đông Gia Nghĩa. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 20/11 tại Khu Đảo nổi, phường Bắc Gia Nghĩa. Những tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn biểu diễn phục vụ Nhân dân tại một số địa phương trong tỉnh vào ngày 21 - 22/11.