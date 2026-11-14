Hơn 1.000 con bò thả rông gây hỗn loạn tại thị trấn ở Bắc Macedonia

Với khoảng 19.000 dân, Kriva Palanka đã phải đối mặt với tình trạng này trong nhiều năm.

Theo Thị trưởng Sashko Mitovski, số lượng gia súc thả rông đã tăng từ khoảng 400 con cách đây bốn năm lên hơn 1.000 con hiện nay.

Đàn bò di chuyển tự do qua 34 ngôi làng lân cận, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Ảnh AP/Boris Grdanoski

Ông Mitovski cho biết người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Năm 2024, Cơ quan Thực phẩm và Thú y ban hành lệnh tịch thu đàn gia súc từ ba chủ sở hữu, song quyết định này không được thực thi. Chính quyền địa phương cũng không có đủ thẩm quyền pháp lý để can thiệp.

Tình trạng này còn gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về môi trường và an toàn giao thông. Một số con bò đã chết gần nguồn cấp nước chính của thị trấn vào năm ngoái, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm.

Trong khi đó, đàn gia súc thường xuyên đi ra tuyến đường cao tốc nối Bắc Macedonia với Bulgaria, đe dọa các tài xế.

Ảnh AP/Boris Grdanoski

Ông Lazo Stamenkovski, 71 tuổi, một cư dân địa phương, cho biết đàn bò đã phá hủy hơn 150 cây trong vườn cây ăn quả của gia đình ông. Ông cũng bức xúc trước việc gia súc thường xuyên xuất hiện trên đường, gây mất an toàn giao thông.

Một số người dân cho rằng nguyên nhân không nằm ở đàn vật nuôi mà xuất phát từ sự yếu kém của hệ thống quản lý.

Thậm chí, những cư dân quá bức xúc đã đánh đập, thậm chí giết thịt một số con bò. Bà Venka Nikolovska, 59 tuổi, cho rằng cả chính quyền hiện tại lẫn các chính phủ tiền nhiệm đều phải chịu trách nhiệm, bởi tình trạng kéo dài khiến cả người dân và động vật phải chịu khổ.

Thị trưởng Mitovski cho biết một trong những chủ trang trại từng bị buộc tội và tạm giam vào năm ngoái vì cản trở hoạt động tịch thu gia súc. Tuy nhiên, người này sau đó được trả tự do khi một thanh tra viên làm chứng trước tòa rằng ông không cản trở quá trình thực thi. Theo ông Mitovski, những sai sót trong thủ tục hành chính đã khiến vụ việc bị đình trệ.

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Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, người dân đã tổ chức biểu tình yêu cầu chính quyền hành động. Giá trị thị trường của đàn gia súc được ước tính từ 360.000 đến 570.000 euro (tương đương khoảng 385.000-610.000 USD). Một số cư dân đề xuất chính quyền bán đàn bò với giá hợp lý để người dân có thể mua về chăm sóc.

Theo bà Nikolovska, trong khi Bắc Macedonia vẫn phải nhập khẩu thịt, sữa, rau củ và trái cây, hơn 1.000 con bò lại bị thả rông, phá hoại các trang trại trong nước. Bà cho rằng đây là nghịch lý khó chấp nhận, đặc biệt tại quốc gia có khoảng 1,8 triệu dân và ít nhất một phần ba dân số sống trong cảnh nghèo đói.