Hơn 1.000 cán bộ, sinh viên VOVedu thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Sáng 16/11, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I (VOVedu) phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng VOVedu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở đào tạo có đông học sinh, sinh viên học tập và sinh hoạt. Bảo đảm an toàn cháy, nổ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng thoát hiểm của từng cá nhân trong nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng VOVedu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH tại cơ sở đào tạo có đông học sinh, sinh viên học tập và sinh hoạt.

Tại chương trình, Trung tá Trương Vũ Minh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) đã thông tin về tình hình cháy, nổ thời gian qua, phân tích các nguy cơ tiềm ẩn tại môi trường học đường, khu nội trú, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc nhận diện sớm rủi ro và ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các báo cáo viên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp phổ biến quy trình xử lý khi phát hiện đám cháy, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn và sơ cứu ban đầu trong tình huống khẩn cấp.

Trung tá Trương Vũ Minh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) thông tin về tình hình cháy nổ, nguy cơ tiềm ẩn tại môi trường học đường.

Ngay sau phần lý thuyết, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ công an, đông đảo học sinh, sinh viên đã trực tiếp thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay, leo thang dây, di chuyển theo phương án thoát nạn và trải nghiệm nhảy thoát hiểm từ tầng 2 xuống đệm hơi an toàn.

Chia sẻ sau buổi thực hành, em Phạm Ngọc Anh (học sinh lớp Trung cấp Kế toán 28A1) cho biết: “Trước đây em nghĩ khi có cháy chỉ cần chạy thật nhanh ra ngoài. Qua hướng dẫn thực tế của các chiến sĩ công an, em hiểu mình phải giữ bình tĩnh, quan sát chọn lối thoát an toàn, biết cách sử dụng bình chữa cháy cũng như thao tác nhảy đệm hơi đúng kỹ thuật để tự bảo vệ bản thân”.

Thực hành phòng cháy chữa cháy.

Thực hành thoát hiểm.

Hoạt động tập huấn góp phần trang bị kỹ năng thực tế cho đội ngũ cán bộ, người lao động và học sinh, sinh viên VOVedu, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động ứng phó trước các sự cố cháy, nổ.