Hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung cấp nghề miền núi hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, UpRace 2026 là giải chạy cộng đồng miễn phí trên nền tảng trực tuyến, diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 1/11/2026. Người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ vào thời gian, địa điểm phù hợp và ghi nhận kết quả qua ứng dụng UpRace. Mỗi km hợp lệ được các nhà tài trợ quy đổi thành tiền để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

UpRace 2026 là giải chạy cộng đồng miễn phí trên nền tảng trực tuyến.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình chạy bộ trực tuyến vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi; đồng thời kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia, lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Học sinh Trường Trung cấp nghề miền núi hưởng ứng giải chạy UpRace 2026

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham gia chạy hưởng ứng trong không khí sôi nổi, hào hứng, thể hiện tinh thần vui khỏe, đoàn kết, trách nhiệm và an toàn.