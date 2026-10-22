Mỗi năm từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau là mùa chim di cư. Đây cũng là thời điểm các cánh đồng và vùng ven biển tại Thanh Hóa xuất hiện tình trạng giăng lưới, đặt bẫy săn bắt chim.

Để ngăn chặn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với công an và chính quyền các xã, phường ra quân kiểm tra.

Lực lượng chức năng phân công người bám sát địa bàn, thường xuyên rà soát đồng ruộng để phát hiện và xử lý các hành vi giăng lưới, bẫy chim.

Lực lượng chức năng thu gom, tiêu hủy cò mồi giả được người dân đặt dưới cánh đồng để bẫy bắt chim trời. Ảnh: Gia Hân.

Tại các địa bàn trọng điểm các tổ công tác liên ngành liên tục tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy hàng loạt bẫy lưới, cọc tre cùng loa giả thanh.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, trước đây tình trạng bẫy bắt diễn ra công khai. Trong 3 đến 4 năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng này giảm nhiều và không còn hoạt động công khai như trước mà chuyển sang hình thức nhỏ lẻ.

Tịch thu, xử lý, tiêu hủy nhiều dụng cụ được người dân dùng để bẫy bắt chim trời. Ảnh: Gia Hân.

Kiểm lâm duy trì việc tuyên truyền, kiểm tra đồng ruộng và các điểm chim hay tập trung để xử lý kịp thời. Bên cạnh việc kiểm tra ngoài đồng, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp kiểm tra nhà hàng, chợ và người buôn bán trên mạng để ngăn chặn việc tiêu thụ động vật hoang dã.

Hơn 1.000 cá thể chim hoang dã được giải cứu và tái thả về tự nhiên. Ảnh: Gia Hân.

Trong 9 tháng năm 2026, các địa phương đã có 741 đợt tuần tra, kiểm tra liên quan đến động vật hoang dã, chim di cư. Qua đó, phát hiện, xử lý 31 vụ, với số tiền phạt gần 90 triệu đồng, số cá thể chim hoang dã được "giải cứu", tái thả về tự nhiên hơn 1.000 con.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu, xử lý, tiêu hủy nhiều dụng cụ được người dân dùng để bẫy bắt chim trời.