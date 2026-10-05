Homestay, villa 'mọc' trong rừng phòng hộ Sóc Sơn: Những ai đưa và nhận hối lộ?

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra các sai phạm liên quan đến xây dựng, đất đai tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời tại họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trên tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hai vụ án, 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Thắng, chủ công trình SOLARA Đồng Đò và Phạm Thị Thanh Bình, chủ homestay Huy Hoàng bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ”; bị can Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố ba người về hành vi “Nhận hối lộ”, gồm Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn (cũ); Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn, cùng là cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội.

Thông tin thêm về vụ việc liên quan cựu Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, hiện chưa có tài liệu liên quan đến hai chủ đất có sai phạm nêu trên. Cơ quan điều tra đã khởi tố hai vụ án khác nhau.

Theo Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thời gian tới, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như các tổ chức, cá nhân khác tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Đầu tháng 8, các cơ quan báo chí đăng tải loạt bài điều tra, phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm. Đầu tháng 9 và mới đây nhất, ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã tổ chức cưỡng chế nhiều công trình, trong đó có SOLARA Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng. Cũng liên quan đến nội dung này, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ, xã Kim Anh. Nội dung báo cáo thể hiện, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở". Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát và xác định những phản ánh về tình trạng vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn là có cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội được giao làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.