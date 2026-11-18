Liên tiếp phát hành các lô trái phiếu với lãi suất hấp dẫn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam vừa có văn bản báo cáo kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp. Theo số liệu công bố, vào ngày 11/11/2026, tổ chức tín dụng này đã phát hành thành công 150 trái phiếu mã HCVL12608 ra thị trường nội địa. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị của đợt huy động lần này đạt mức 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mới nhất của Home Credit Việt Nam có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 11/11/2029. Dù các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ, tài sản đảm bảo hay mục đích sử dụng vốn không được tiết lộ, dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ghi nhận lô chứng khoán nợ này áp dụng mức lãi suất cố định 10,2%/năm.

Chỉ trước đó ít ngày, vào ngày 30/10/2026, doanh nghiệp cũng đã huy động thành công 400 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã HCVL12607. Lô này có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/10/2028 với mức lãi suất kết hợp 9,9%/năm. Xa hơn một chút, vào ngày 24/8/2026, công ty đã đưa ra thị trường 200 trái phiếu mã HCVL12606. Lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng này có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 24/8/2028 với lãi suất cố định 9,8%/năm và đi kèm điều khoản mua lại.

Lợi nhuận tăng trưởng đi cùng sự phình to của dư nợ

Về bức tranh tài chính, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Home Credit Việt Nam báo cáo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.344 tỷ đồng, tương đương mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 20,3% lên mức 9.755 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn điều lệ tiếp tục duy trì trên 2.000 tỷ đồng, các quỹ trích lập từ lợi nhuận sau thuế đạt 1.959 tỷ đồng (tăng 25%) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.615 tỷ đồng (tăng 18%).

Dù kết quả kinh doanh khởi sắc, quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp lại gia tăng với tốc độ nhanh hơn. Tại thời điểm lập báo cáo bán niên, tổng nợ phải trả của công ty ghi nhận gần 33.872 tỷ đồng, tăng 33,3% so với kỳ trước. Sự gia tăng dư nợ khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bị đẩy lên mức 3,47 lần, cao hơn mức 3,13 lần ghi nhận ở kỳ liền trước.

Phân tích chi tiết cơ cấu nợ, dư nợ vay từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác đạt 8.494 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 21%. Cùng lúc đó, dư nợ từ kênh phát hành trái phiếu chiếm 7.400 tỷ đồng, tăng 10%. Đặc biệt, các khoản nợ phải trả khác ghi nhận con số xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, tăng mạnh gần 54% so với số liệu đầu kỳ.