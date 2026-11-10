Home Credit Việt Nam huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu cùng kết quả lợi nhuận ngàn tỷ

Phát hành thành công lô trái phiếu thứ bảy trong năm 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tiếp nhận văn bản báo cáo kết quả phát hành trái phiếu của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam. Theo dữ liệu công bố, tổ chức tài chính này vừa hoàn tất việc chào bán lô trái phiếu mang mã HCVL12607 ra thị trường nội địa, thu về số tiền 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu mới nhất có kỳ hạn 24 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2028.

Các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ, tài sản đảm bảo hay mục đích sử dụng vốn không được doanh nghiệp công khai. Theo hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu thứ bảy của công ty tính từ đầu năm nay, với mức lãi suất phát hành kết hợp là 9,9% mỗi năm.

Trước đợt huy động này, doanh nghiệp đã thực hiện liên tiếp hai đợt phát hành khác trong tháng 8 năm 2026. Cụ thể vào ngày 21 tháng 8 năm 2026, công ty phát hành lô trái phiếu mã HCVL12605 trị giá 600 tỷ đồng. Kế tiếp vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, lô trái phiếu mã HCVL12606 được chào bán với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Cả hai khoản nợ đều có kỳ hạn 24 tháng, chịu mức lãi suất cố định 9,8% mỗi năm và đính kèm các điều khoản mua lại.

Lợi nhuận bán niên đạt 1.344 tỷ đồng và chi tiết cơ cấu nợ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 cho thấy công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.344 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh này góp phần làm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, vốn chủ sở hữu đạt 9.755 tỷ đồng, tăng 20,3% so với kỳ báo cáo liền trước. Trong đó, vốn điều lệ duy trì trên mức 2.000 tỷ đồng, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế đạt 1.959 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25%. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.615 tỷ đồng, tăng 18%.

Cùng với sự gia tăng của vốn chủ sở hữu, quy mô nợ phải trả của công ty cũng ghi nhận mức tăng. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý hai đạt gần 33.872 tỷ đồng, cao hơn 33,3% so với kỳ trước. Sự gia tăng dư nợ khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhích từ 3,13 lần lên mức 3,47 lần.

Theo báo cáo phân tích cơ cấu nợ, dư nợ vay từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác chiếm 8.494 tỷ đồng, tăng 21%. Khối lượng dư nợ trái phiếu đang lưu hành ghi nhận 7.400 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ trước. Phần còn lại thuộc về các khoản nợ phải trả khác với giá trị xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 54%.