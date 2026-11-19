Với gần 100 điểm tiếp nhận được bố trí dọc tuyến biên giới, mô hình góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn hướng dẫn người dân ở ấp Bà Bài, phường Vĩnh Tế, sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR.

Mã QR giúp người dân chủ động tố giác tội phạm

Đoạn biên giới dài gần 14 km do Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) quản lý, thuộc hai phường Châu Đốc và Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) có nhiều sông, rạch, đường mòn, lối mở. Địa hình phức tạp khiến công tác quản lý, kiểm soát gặp không ít khó khăn, nhất là hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tuy nhiên, việc phát hiện và tố giác tội phạm vẫn có những trở ngại do một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại bị lộ danh tính, sợ va chạm hoặc bị các đối tượng vi phạm trả thù…

Từ thực tế trên, tháng 7 năm 2026, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh bằng mã QR”, tạo thêm phương thức để người dân phản ánh thông tin. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối internet, người dân có thể quét mã QR, gửi nội dung phản ánh, hình ảnh, video liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật mà không cần trực tiếp đến đơn vị trình báo.

Trung tá Lý Công Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết, mô hình giúp đơn vị tiếp nhận thông tin từ nhân dân nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời khắc phục tâm lý e ngại khi tố giác tội phạm. Sau khi tiếp nhận, các nguồn tin được phân loại, kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn hướng dẫn người dân ở ấp Bà Bài, phường Vĩnh Tế sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR.

Để người dân dễ dàng tiếp cận, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các khu dân cư, điểm tập trung đông người để tuyên truyền, hướng dẫn cách quét mã QR và gửi thông tin. Qua đó, bà con có thể chủ động phản ánh, cung cấp thông tin về hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

“Nếu trước đây, khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hay những biểu hiện bất thường trên tuyến biên giới người dân thường phải đến đồn Biên phòng hoặc chờ cán bộ xuống địa bàn để phản ánh vụ việc thì nay chỉ cần quét mã QR là có thể gửi thông tin. Cách làm này đơn giản, nhanh chóng, đồng thời bảo đảm tính ẩn danh cho người tố giác”, Trung tá Lý Công Thành chia sẻ.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ thông tin do người dân cung cấp, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã độc lập và phối hợp bắt giữ 10 vụ buôn lậu, với hàng chục đối tượng; thu giữ hơn 9.000 bao thuốc lá điếu ngoại các loại cùng nhiều hàng hóa khác.

Bà Trần Thị Ánh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế cho rằng, mô hình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh bằng mã QR do Bộ đội Biên phòng triển khai phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, giúp người dân có thêm một cách phản ánh thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, qua việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các vụ việc của lực lượng chức năng, người dân cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc công khai mã QR tại những địa điểm đông người còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận khi phát hiện hành vi vi phạm. Ông Phạm Văn Tèo, ngụ khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) cho biết, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan chức năng, bà con chỉ cần dùng điện thoại quét mã để gửi thông tin. Cách làm này tiết kiệm thời gian, tạo sự an tâm khi cung cấp nguồn tin cho lực lượng Biên phòng.

Củng cố thế trận lòng dân trên tuyến biên giới

Tỉnh An Giang có đường biên giới đất liền dài gần 150 km, bờ biển khoảng 200 km và vùng biển rộng trên 63.000 km²; có 6 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, trong đó có 4 cửa khẩu quốc tế và 2 cửa khẩu quốc gia. Địa bàn đất liền có nhiều sông, rạch, đường mòn, lối mở; cư dân hai bên biên giới có quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR.

Lợi dụng đặc điểm địa bàn, các đối tượng tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu trà trộn hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Các đối tượng tội phạm thường tổ chức vận chuyển hàng lậu vào ban đêm, chia nhỏ hàng hóa, bố trí người cảnh giới hoặc sử dụng phương tiện tốc độ cao để né tránh lực lượng chức năng. Một số đối tượng còn cất giấu hàng hóa dưới gầm xe, trong khoang tàu cá cải hoán, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trước đặc điểm địa bàn và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, tinh vi của các loại tội phạm, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong đó, mô hình hòm thư điện tử bằng mã QR tạo thêm kênh thông tin để người dân kịp thời phản ánh tình hình, hỗ trợ lực lượng Biên phòng nắm chắc địa bàn.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bố trí gần 100 điểm tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh bằng mã QR. Thông qua các nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng có thêm cơ sở phát hiện, xác minh, xử lý các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, mua bán ma túy và vi phạm chủ quyền biên giới…

“Việc bảo đảm ẩn danh người tố giác giúp bà con giảm tâm lý lo ngại, chủ động cung cấp thông tin, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh.

Cùng với triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR, Bộ đội Biên phòng An Giang còn công khai số điện thoại đường dây nóng tại khu dân cư, nhà văn hóa, chợ, bến xe, bến tàu, bến đò và những địa điểm người dân thường xuyên qua lại để người dân thuận tiện liên hệ. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn cách quét mã QR, gửi thông tin, hình ảnh và tài liệu liên quan; đồng thời giải thích những nội dung cần phản ánh để người dân sử dụng đúng mục đích.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng và hoạt động của những mô hình tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Đồng thời, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương; phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong vận động bà con nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ biên giới.

Ông Phạm Văn Nhơn, Hội trưởng chùa Bồng Lai (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) cho biết, qua các buổi tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các đoàn thể, người dân hiểu rõ hơn những quy định về bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự. Từ đó, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Long Bình hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình hòm thư điện tử bằng mã QR trên toàn tuyến biên giới; mở rộng các điểm tiếp nhận tại chợ, trường học, nhà văn hóa, bến tàu, bến xe và những nơi tập trung đông người, tạo điều kiện để nhân dân cung cấp thông tin kịp thời.

Từ một thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân có thêm cách thức tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ngay tại địa bàn sinh sống. Việc kết hợp ứng dụng công nghệ số với vận động quần chúng không chỉ nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo mà còn góp phần gắn kết nhân dân với lực lượng Bộ đội Biên phòng, củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.