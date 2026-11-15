'Hòm thư điện tử' giữ bình yên biên giới

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: “Xuất phát từ yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, từ đầu năm 2024, đơn vị đã triển khai mô hình “Hòm thư góp ý điện tử ẩn danh tố giác tội phạm”.

Mô hình được giới thiệu bằng các áp phích có mã QR, dán tại những khu vực đông người qua lại, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội để tạo điều kiện cho người dân phản ánh, tố giác tội phạm cùng những hành vi vi phạm pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép... Những ngày đầu triển khai, nhiều người dân còn bỡ ngỡ bởi chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, chưa biết cách quét mã QR, truy cập đường link và thực hiện các thao tác gửi thông tin. Bên cạnh đó, do lo ngại bị lộ danh tính, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, một số người từ chối tham gia. Trước thực tế đó, cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã đến từng bản để lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu mô hình trong các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng... Bà con được hướng dẫn cụ thể từng thao tác, từ quét mã QR, truy cập đường link đến gửi thông tin. Cùng với đó, bộ đội cũng giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình, nguyên tắc bảo mật thông tin và trách nhiệm tiếp nhận, xử lý tin báo của đơn vị để người dân yên tâm. “Muốn mô hình phát huy hiệu quả thì bên cạnh ứng dụng công nghệ, điều quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin để người dân thực sự xem Bộ đội Biên phòng là địa chỉ tin cậy khi cần phản ánh, tố giác tội phạm”, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm cho biết.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ hướng dẫn người dân sử dụng “Hòm thư góp ý điện tử ẩn danh tố giác tội phạm”, tháng 8-2026.

Sau khi được bộ đội giải thích và sử dụng mô hình, anh Thào A Chẩn ở bản Huổi Nụ 3, xã Nà Hỳ cho rằng, mô hình rất thiết thực với người dân địa phương. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn hoặc những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bà con có thể thông báo ngay cho Đồn Biên phòng mà không cần mất thời gian, công sức đến tận nơi để trình báo.

Ở Nà Hỳ, việc phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh biên giới càng có ý nghĩa khi điều kiện kinh tế tại một số bản còn nhiều khó khăn. Ông Thào A Hồ, Trưởng bản Huổi Nụ 3 cho biết: "Bản Huổi Nụ 3 có 63 hộ với 446 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Người dân chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 97%. Khoảng 10 năm về trước, ở bản vẫn còn người dân tham gia buôn bán ma túy, vi phạm pháp luật... Những khó khăn về kinh tế, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận thông tin đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ có “Hòm thư góp ý điện tử ẩn danh tố giác tội phạm” đã giúp bà con dân bản kịp thời thông báo đến Bộ đội Biên phòng những vụ việc vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý".

Với ưu điểm dễ thực hiện, chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, công sức và bảo đảm tính kịp thời trong tiếp nhận, xử lý thông tin, đến nay, mô hình “Hòm thư góp ý điện tử ẩn danh tố giác tội phạm” đã được một số đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện, từng bước thay thế hình thức hòm thư truyền thống. Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm bày tỏ: "Phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới muốn đạt hiệu quả bền vững không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà cần có sự chung sức của toàn dân. Khi bà con tin tưởng, chủ động đồng hành và tích cực cung cấp thông tin sẽ tạo nền tảng để giữ gìn an ninh trật tự, góp phần giữ bình yên biên giới".