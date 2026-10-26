Hôm nay, xét xử trực tuyến Shark Bình và Phó Đức Nam tại 3 điểm cầu

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cụ thể, điểm cầu trung tâm diễn ra tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần gồm: HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…

Điểm cầu thành phần thứ 2 tại Hội trường của TAND TP Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Trong số 188 bị cáo, có 25 người đang được tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (ở Tây Ninh).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Bố, mẹ và bạn gái của Mr Pips hầu tòa về tội Rửa tiền gồm: Phó Đức Thắng (SN 1968), Lê Thị Liễu (SN 1969) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995).

Bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị đưa ra xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Mợ của Mr Pips là Nguyễn Thị Thủy (SN 1982) bị truy tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế. Có 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Bình (trái) và Phó Đức Nam.

Hành vi phạm tội của Mr Pips và Shark Bình

Theo nội dung cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người nước ngoài tên Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự.

Mr Pips ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc cho rằng Mr Pips thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm vào tội Rửa tiền.

Cáo trạng xác định, ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của con trai có trong các tài khoản, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt, tìm cách tẩu tán tài sản cho con.

Trong khi đó, bạn gái Phó Đức Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng. Tâm còn bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc cũng cho rằng từ tháng 6/2020, Shark Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Nhưng để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví ngân lượng của các sàn này hoạt động, đồng thời chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Mr Pips và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.

Việc này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng nêu trên. Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.