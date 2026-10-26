Hôm nay, xét xử Mr Pips, Shark Bình tại 3 điểm cầu

Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Liên quan đến vụ án, tòa án triệu tập 919 bị hại cùng gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Như vậy, có khoảng 1.500 người đã được triệu tập đến phiên sơ thẩm.

Do số lượng người tham gia lớn, phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa,...

Mr Pips và tang vật liên quan trong vụ án. Ảnh: CAHN

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,... tham gia phiên tòa.

Điểm cầu thành phần còn lại là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Cùng trong vụ án, Ngoài Mr Pips và Mr Hunter, có 186 bị cáo khác hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trong đó, vợ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981), chủ Công ty Ngân Lượng, bị xét xử về hành vi giúp nhóm của Mr Pips rửa tiền khoảng 318 tỉ đồng.

Tại tòa, có hơn 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Theo cáo trạng, năm 2018 Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán. Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TPHCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên, bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi".

Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.