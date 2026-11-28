Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV – Phát huy tiềm năng – Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11 tạo thêm cơ sở để các nước gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng và của toàn tiểu vùng. Ảnh: Thành Long

Hội nghị tập trung trao đổi các nội dung gồm gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (Kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Trong khi đó, “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” là chủ đề của Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Hội nghị sẽ tiến hành rà soát hợp tác ACMECS; định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11, những trao đổi và kết quả của các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thành viên tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác của hai cơ chế, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là ở cấp cao.

Hội nghị cũng sẽ tạo thêm cơ sở để các nước gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng và của toàn tiểu vùng, cùng nhau xây dựng không gian phát triển chung và phối hợp hành động vì một tiểu vùng Mekong hoà bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Đó là sứ mệnh chung của các nước thành viên CLMV, ACMECS, và cũng là mong muốn đóng góp chân thành của nước chủ nhà Việt Nam.