Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Theo Chương trình phiên họp thứ 6, sáng 24.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Sau đó, xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, trước đó, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã có phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án luật.

Theo Tờ trình, việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và thống nhất các chủ trương lớn của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, xác định địa vị pháp lý chính thức cho các ngành công nghiệp văn hóa trong cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam; kết nối chuỗi giá trị để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có phát triển đột phá về mặt giá trị kinh tế, tăng cường xuất khẩu, thu hút FDI chiến lược; lan tỏa sức ảnh hưởng của bản sắc văn hóa Việt Nam, thương hiệu quốc gia Việt Nam và “sức mạnh mềm Việt Nam” trên trường quốc tế.

Dự thảo Luật được xây dựng trên một số quan điểm xuyên suốt nhằm xác định trúng, đúng các cơ chế, chính sách mang tính then chốt để tạo khung khổ pháp lý cho thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong đó, tiếp cận công nghiệp văn hóa là chuỗi giá trị để thúc đẩy phát triển từ góc độ phát triển một ngành kinh tế chiến lược; hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính mới, số hóa và tăng cường hậu kiểm.

Ưu tiên bổ sung quy định đối với những “khoảng trống” pháp lý mà pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh hoặc chưa có cơ chế đủ rõ để tổ chức thực hiện, nhất là các quan hệ mới phát sinh trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa, bảo đảm tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch và khả thi.

Lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm những “điểm nghẽn” đã được nhận diện rõ trong các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội; xác định rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện áp dụng, cơ chế kiểm soát và nguyên tắc áp dụng pháp luật…

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa bao gồm 9 chương và 53 điều. Trong đó, Chương I quy định chung, Chương VIII quy định về quản lý nhà nước và Chương IX về điều khoản thi hành. Còn lại 6 chương (từ Chương II đến Chương VII) quy định về các nhóm nội dung chính của dự thảo Luật.

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo đề xuất tại Tờ trình số 683/TTr-CP.

Thường trực Ủy ban nhận thấy hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động xây dựng, bổ sung một số tài liệu liên quan, tạo thuận lợi để cơ quan thẩm tra có đầy đủ cơ sở, luận cứ thẩm tra toàn diện dự án Luật.

Thường trực Ủy ban nhận thấy yêu cầu hoàn thiện thể chế cho phát triển công nghiệp văn hóa là rất cấp thiết. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự án Luật không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách.

Tuy nhiên, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là dự án Luật xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung cơ chế, chính sách đặc thù (trong đó có các quy định về ưu đãi, hỗ trợ tài chính, đầu tư) tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trên nhiều lĩnh vực văn hóa.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh cụ thể về kinh phí thực hiện các chính sách mới, bảo đảm tính khả thi và sự đồng thuận cao đối với dự án Luật khi được ban hành.