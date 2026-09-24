Hôm nay, UBTVQH cho ý kiến dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Tại Phiên họp thứ 6, ngày 24/9, UBTVQH sẽ cho ý kiến bước đầu về nhiều dự án Luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, trong đó có dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Theo chương trình, trong phiên làm việc buổi sáng, UBTVQH sẽ cho ý kiến bước đầu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Phiên họp thứ 6 của UBTVQH. Ảnh: Media Quốc hội

Tại phiên làm việc buổi chiều, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án Luật gồm: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, dự án Luật được kỳ vọng khắc phục những bất cập bộc lộ sau 15 năm thi hành Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

Một trong những vấn đề cần tiếp tục xử lý là mô hình quản lý còn phân tán, có những điểm giao thoa giữa các cơ quan; hệ thống cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ; cơ chế phân tích nguy cơ chưa được vận hành đầy đủ.

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) gồm 9 chương, 76 điều, được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới.

Dự thảo tập trung sửa đổi, hoàn thiện các quy định; bổ sung những nội dung mới; lược bỏ, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, dự thảo đề cập việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, chính sách dân tộc.

Đáng chú ý, dự thảo hướng tới đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng dựa trên kiểm soát nguy cơ trên toàn bộ chuỗi cung ứng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kiểm soát và bảo đảm an toàn thực phẩm.